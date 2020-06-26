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Sivasspor’un 7. koronavirüs testleri açıklandı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.06.2020 20:15 | Son Güncelleme

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 7. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor’un 7. koronavirüs testleri açıklandı

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan 7. Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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