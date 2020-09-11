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Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 11.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Araçta tek olan Yeşilyurt, kazayı yara almadan atlattı.

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi!

Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yaptı. Aracıyla seyir halindeyken Şanlıurfa’dan geldiği öğrenilen bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açıldı.

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Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Diğer yandan kazayı duyan Erdoğan Yeşilyurt’un eşi ve çocuğu da olay yerine gelerek eşine destek oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçmiş olsun dileklerimizle..süper yıldız ligin yıldızı vesaire vesaire saçma saçma laflar..bu ne lan önüne gelen yıldız bilmemne. yıldızlık bu kadar ucuzmu...
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