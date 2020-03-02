Sivas’ta “Beni dinle beni anla” empati çalıştayı düzenlendi

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Öz Duman Ortaokulunda, okul velilerinin katılımlarıyla “Beni Dinle ve Beni Anla” sloganlı Empati Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Ferudun Bozyiğit, Okul Müdürü Zafer Babacan ve çok sayıda öğretmen ve katılımcı yer aldı.

Okul Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Samet Ünlü tarafından koordine edilen çalıştayda daha önce öğrenciler tarafından anne babalarına ithafen yazılan mektuplara, drama eğitmeni Sema Çiftçi tarafından drama teknikleriyle empati kavramının sunumuna ve okul öğretmenlerinin moderatörlüğünde odak grup görüşme yöntemiyle katılımcılara yöneltilen soru ve tartışmalara yer verildi.

Çalıştay koordinatörü Rehber Öğretmen Samet Ünlü “Farkındalıklar Diyarında” adlı konuşmasında şu satırlara yer verdi: “Biz kurum olarak aile kavramını çok önemsiyoruz. Bu sebeple okulumuzda Aile Araştırmaları adında bir araştırma platformu kurduk. Aile araştırmaları adlı platformumuzun ilk projesi olarak da Empati temalı bu çalıştayı düzenlemeye karar verdik. Bu çalıştaydaki temel amacımız toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun sağlıklı ve güçlü bir biçimde devam etmesinin yollarını hep birlikte aramak. Ortak paydamız aile. Çünkü sağlıklı bir aile kavramından bahsetmek aynı zamanda sağlıklı bir toplumu güçlü şekilde inşa etmek demektir.” Dedi.

Çatışma nasıl uzlaşmaya dönüşür?

Ünlü, çatışmadan uzlaşmaya dönüş sürecisi ise şu sözlerle ifade etti, “Her aile farklı dinamiklerle inşa edilir. Bu inşa sürecinde temel olan nokta aile bireylerinin birbirleriyle olan ilişkileri biçiminde okunabilir. İlişki ağının en önemli boyutu ise ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları diyaloglarda kendisini gösterir. Bu diyaloglar öylesine önemli bir yapıda kendisini gösterir ki çoğunlukla çocukların yaşam boyu kullanacakları iletişim dili alt yapısını bu diyaloglardan referans alarak oluşturur. Tam da bu noktada yalnızca aile ilişkilerinde değil topyekûn insan ilişkilerinde bir sorun olarak karşımıza çıkan fakat bir o kadar da normal olarak addedilen “çatışma” kavramı ile karşı karşıya kalınır. Çatışma temel olarak iki birey arasındaki anlaşmazlık olarak yorumlanabilir. Ancak burada ihmal edilmemesi gereken husus; anlaşmazlığın ne ölçüde ve hangi biçimlerle kendisini var ettiğidir. Genellikle bakış açılarının farklı olması ve buna bağlı olarak farklı iletişim dillerinin benimsenmesi yine bu çatışma sürecini besleyen mühim noktalardır.”

İletişimde empatinin önemi

Ünlü sağlıklı bir iletişimde empatinin önemine değinerek, “İki insanın veya iki toplumsal grubun arasında gerçekleşen uzlaşamama sorunu çoğunlukla tarafların taleplerinin farklı olmasından ileri gelir. Burada taleplerin farklılığından ziyade o farklılıkların taraflar arasında anlaşılamaması ise temel sorun olarak görülebilir. Bu ise çoğunlukla ilişki biçimlerinde hiyerarşik bir yapılanmanın sonucu olarak karşımıza çıkar. Çünkü bir taraf ilişki ağında gücü temsil ederken diğer tarafın itaati temsil etmesi genellikle yaşanan diyalog problemlerinden biri olarak kendisini gösterir. Gücü temsil eden taraf dinlenmeyi ve kural koymayı ilke edinirken karşı taraf içinse anlaşılmak önemli bir taleptir. Bu çalışmada genel olarak insan ilişkilerinde yaşanan çatışma sorunu ailenin aktörleri olan anne baba ve çocuk ilişkisi özelinde ele alınacak, çatışma sorununun nedenleri tartışılacaktır. Aynı zamanda rollerin birbirlerini anlayabilmesi için “empati” duygusunun önemi masaya yatırılacak ve empati duygusunu güçlendirmeyi hedefleyen yöntemlerle çıkarımlarda bulunulacaktır.” Şeklinde konuştu.



