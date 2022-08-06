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Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

06.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

A.Ö.Ş. (46) yönetimindeki 38 EG 297 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Sorguncuk köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan D.Z.Ş. (6), Ö.A.Ş. (4) ve F.N.Ş. (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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