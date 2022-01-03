Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Dağlar (54) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile Sakine Dağlar (55), Semanur Keklikçi (30), Elif Keklikçi (3) ve Melike Kızılırmak (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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