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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

22.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

M.T. (66) yönetimindeki 42 JE 089 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (65), Ç.Y. (59), B.K. (50) ve C.K. (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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