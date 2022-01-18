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Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

18.01.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Meteoroloji yine yüzünüzü güldürüyor. Sivas'ımızın nimeti olan karla birlikte size tatil de geldi. Gece oluşabilecek buzlanma da ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden Sivas genelinde eğitime yarın 1 gün ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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