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Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Valilik bünyesinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkıları ile 'Şehri sultandan kareler' isimli ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Valilik bünyesinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Sivas 4 Eylül Fotoğraf Sanatı Derneği'nin katkıları ile 'Şehri sultandan kareler' isimli ulusal fotoğraf yarışması yapılacak.
Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk kez ulusal fotoğraf yarışması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, başvuruların bugün itibariyle başladığını belirtti. Yarışmanın amacının kentte bulunan tarihi yapıları, doğal güzellikleri, kültürel öğeleri, yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Sivas’a özgü yaşam faaliyetlerini ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflarla sosyal, kültürel ve turizm zenginliğini belgelemek olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Yani konu kısacası şehirlerin sultanı Sivas'tır. İlimizin tanınabilirliğini artırmak, şehrimize ait bir görsel bellek oluşturmak için o anları yakalamaktır. Sivas Valiliği'nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak ileriye güzel bir miras bırakmak da amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.
Yarışmanın dijital kategoride renkli fotoğraf olmak üzere tek bölüm şeklinde gerçekleştirileceğini belirten Vali Salih Ayhan, "Fotoğraf yarışması 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğrafseverlere açıktır ve katılım ücretsizdir. Her bir katılımcı 4 fotoğraf ile yarışmaya iştirak edebilir. Sivas il sınırları içinde çekilmiş fotoğraflarla yarışmaya katılmak zorunludur. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren, renk değiştirme uygulanmış görüntülerinin yarışmaya katılması söz konusu değildir" dedi.
Başvuruların Valilik web sitesinden yapılabileceğini ifade eden Ayhan, ödüllerin 5 Ağustos 2020'de Dünya Sivaslılar Günü'nde verileceğini açıkladı. Yarışmada birinciye 10, ikinciye 8, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. Mansiyon ödülü ise 2 bin lira olacak.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta ulusal fotoğraf yarışması

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