Sivas'ta yeni açılan Savaş Atları Müzesi'nde hafta sonu yoğunluğu

SİVAS (AA) - Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde hayata geçirilen Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde yer alan Savaş Atları Müzesi, hafta sonunda binlerce kişiyi ağırladı.

Resmi açılışı henüz gerçekleştirilmeyen, Sivas-Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 251 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 milyon lira maliyetle yapılan "Hamidiye Kültür Bahçesi", sıcak havanın da etkisiyle hafta sonunda yoğun talep gördü.

Vatandaşlar, Sultan Abdulhamid Han'a at yetiştiren tarihi "aygır depoları"nın da restore edildiği proje kapsamında, müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, butik otel, macera park ve ata sporları merkezi gibi çok sayıda donatıyı gezerek vakit geçirdi.

Hamidiye Kültür Bahçesi içerisinde bulunan Savaş Atları Müzesi ise vatandaşların en çok ilgi gösterdiği alan oldu.

Müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Attila ve Cengiz Han'ın at üzerindeki balmumu heykelleri, Sivas'ta yetişen at cinsleri, dünyada ve Türkiye'deki bazı at çeşitleri, savaş atları ve süvarilerin kullandığı kıyafetler yer alıyor.

Müzeyi gezmeye gelen vatandaşlardan Mahir Saygın, AA muhabirine, şehrin güzel bir gezinti alanı kazandığını söyledi.

Uğur Arslan ise Sivas'a bu değeri kazandıranlara teşekkür etti. Savaş Atları Müzesi'nin kültür ve tarihi en iyi anlatan yapılardan olduğunu dile getiren Arslan, "Bizler değil çocuklarımız da bu yapıyı, tarihi ve kültürü anlıyorlar, görüyorlar, okuyorlar, atalarımızın ihtişamlı yaşamını hissediyorlar." diye konuştu.



