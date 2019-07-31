Sıvı soğutmalı SSD yaptılar

Veri depolama anlamına gelen SSD‘lerin her ne kadar ısınması büyük problem oluşturmasa da cihazların ömrünü önemli derecede etkiliyor. Satın alınan bu pahalı cihazların uzun süre aynı performansta kullanılması için kullanıcılara farklı yöntemlere gidiyor. klasik depolama ünitelerinin yerine geçip, onlarla aynı işi yapabilen bir çeşit depolama teknolojisi olarak görev yapan disklerin dezavantajları ömürlerinin kısa olması. Genel itibariyle 32, 64, 128 ve 256 GB diskler için birçok teknoloji

devi bu piyasada söz sahibi olmak için yenilikler getiriyor.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Team Group piyasaya hakim olabilmek için alışılan teknolojide değişiklik yaptı. SSD‘lerin daha uzun ömürlü olması için sıvı soğutmalı bir teknoloji getirdi. Team Group tarafından geliştirilen T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışıyor. Yeni nesil SSD, bilinen sıvı soğutma yöntemlerinin aksine içinde bulunan sıvının ısı akışına göre sirkülasyona uğraması çalışıyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık 3 seçenekleri ile piyasaya sürülecek disklerin henüz fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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