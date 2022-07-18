Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçları sonrasında tercih işlemlerini bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte son 4 yılın tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi: