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  4. Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil havacılık kabin hizmetleri 2022 taban puanları ve başarı sıralaması birçok öğrenci tarafından merakla sorgulanmaya başladı. YKS sonuçlarına göre TYT puanıyla alım yapan sivil havacılık kabin hizmetleri bölümünün son yıllardaki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçları sonrasında tercih işlemlerini bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte son 4 yılın tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 252735 322.38799
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 322005 306.97104
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 332761 304.87149
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 394421 294.15401
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 406352 292.29421
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 430182 288.73634
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 432462 288.40249
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 437477 287.68309
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 479060 282.01519
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 488993 280.74437
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 494150 280.08062
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 495503 279.90697
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 503799 278.88222
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 510909 277.99142
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 546377 273.8222
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 550683 273.33608
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 556825 272.63198
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 559786 272.30096
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 560486 272.22207
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 567122 271.48572
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 568494 271.33106
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 573238 270.80696
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 581963 269.86858
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 590067 268.98867
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 591723 268.80931
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 593019 268.67244
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 595640 268.39688
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 606319 267.28337
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 607541 267.15578
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 617609 266.1204
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 644686 263.38199
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 644929 263.357
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 649181 262.94251
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 671474 260.82386
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 675019 260.48373
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 678857 260.11404
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 680088 259.99822
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 694989 258.60065
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 699583 258.18614
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 703590 257.82073
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 723988 255.9917
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 724116 255.97965
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 724493 255.95084
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 731124 255.37806
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 736719 254.89125
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 774984 251.59257
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 846216 245.59925
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 857785 244.61588
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 903260 240.7245
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 914607 239.75345
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 924243 238.92092
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 925688 238.78968
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 935732 237.91632
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 961553 235.7276
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 987439 233.54992
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1117860 223.38086
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1142682 221.54658
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1157769 220.42393
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1163401 219.99818
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1172427 219.32032
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1182159 218.59775
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1189445 218.04568
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1191973 217.85491
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1219490 215.79322
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1234511 214.69838
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1242189 214.14569
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1254666 213.26021
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1257232 213.07503
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1264127 212.57493
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1272965 211.94745
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1291146 210.68598
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1325507 208.36255
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1327548 208.22276
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1356720 206.29565
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1358500 206.18043
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1358530 206.17843
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1402759 203.28471
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1424168 201.8979
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1482052 198.10529
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1497063 197.09039
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1499831 196.89381
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1510369 196.14228
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 1516502 195.70131
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1527575 194.85978
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1545502 193.45765
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1586311 189.4387
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1590741 188.85013
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1564116 -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1572405 -
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1578384 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1587773 -
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1496672 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606425 -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621295 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1615376 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1507042 -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1604329 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1417905 -
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1576810 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598307 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626603 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1592713 -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617308 -
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1515640 -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1609728 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1593405 -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1538576 -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621465 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1168797 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1591026 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1614082 -
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625991 -
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1572693 -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1627451 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İstanbul) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625304 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1616365 -
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1043734 -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1606104 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1625002 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617080 -
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1564327 -
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