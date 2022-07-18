Sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, YKS sonuçları sonrasında tercih işlemlerini bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte son 4 yılın tüm üniversitelerdeki sivil havacılık kabin hizmetleri (hosteslik) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için sivil havacılık kabin hizmetleri bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|252735
|322.38799
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|322005
|306.97104
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|332761
|304.87149
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|394421
|294.15401
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|406352
|292.29421
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|430182
|288.73634
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|432462
|288.40249
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|437477
|287.68309
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İstanbul) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|479060
|282.01519
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|488993
|280.74437
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|494150
|280.08062
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495503
|279.90697
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|503799
|278.88222
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|510909
|277.99142
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|546377
|273.8222
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|550683
|273.33608
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|556825
|272.63198
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|559786
|272.30096
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|560486
|272.22207
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|567122
|271.48572
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|568494
|271.33106
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|573238
|270.80696
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|581963
|269.86858
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|590067
|268.98867
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|591723
|268.80931
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|593019
|268.67244
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|595640
|268.39688
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|606319
|267.28337
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|607541
|267.15578
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|617609
|266.1204
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|644686
|263.38199
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|644929
|263.357
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|649181
|262.94251
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|671474
|260.82386
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|675019
|260.48373
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|678857
|260.11404
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|680088
|259.99822
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|694989
|258.60065
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|699583
|258.18614
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|703590
|257.82073
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|723988
|255.9917
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|724116
|255.97965
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|724493
|255.95084
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|731124
|255.37806
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|736719
|254.89125
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|774984
|251.59257
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|846216
|245.59925
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|857785
|244.61588
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|903260
|240.7245
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|914607
|239.75345
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|924243
|238.92092
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|925688
|238.78968
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|935732
|237.91632
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|961553
|235.7276
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|987439
|233.54992
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1117860
|223.38086
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1142682
|221.54658
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1157769
|220.42393
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1163401
|219.99818
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1172427
|219.32032
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1182159
|218.59775
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1189445
|218.04568
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1191973
|217.85491
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1219490
|215.79322
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1234511
|214.69838
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1242189
|214.14569
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1254666
|213.26021
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1257232
|213.07503
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1264127
|212.57493
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1272965
|211.94745
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1291146
|210.68598
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1325507
|208.36255
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1327548
|208.22276
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1356720
|206.29565
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1358500
|206.18043
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1358530
|206.17843
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1402759
|203.28471
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1424168
|201.8979
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1482052
|198.10529
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1497063
|197.09039
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1499831
|196.89381
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1510369
|196.14228
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1516502
|195.70131
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1527575
|194.85978
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1545502
|193.45765
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1586311
|189.4387
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1590741
|188.85013
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1564116
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1572405
|-
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578384
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1587773
|-
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1496672
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606425
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621295
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615376
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1507042
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1604329
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1417905
|-
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1576810
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598307
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626603
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1592713
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617308
|-
|AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1515640
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609728
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593405
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1538576
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621465
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1168797
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591026
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614082
|-
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625991
|-
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1572693
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627451
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İstanbul) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625304
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616365
|-
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1043734
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606104
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625002
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617080
|-
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1564327
|-
|
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