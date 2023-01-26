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Şivlilik nedir, hangi illerde kutlanır? Kökeni çok eskiye dayanıyor!

26.01.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şivlilik çok eski bir gelenek olsa da hala varlığını sürdürüyor. Konya'da kutlanan gelenek, yüzyıllardır devam ediyor. Tarihi Osmanlı döneminden öncesine dayanıyor. Vatandaşlar Şivlilik geleneğini merak ediyorlar. Gelenekle ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını hızlandırmış durumda. Peki Şivlilik nedir, hangi illerde kutlanır? İşte ayrıntılar...

Şivlilik nedir, hangi illerde kutlanır? Kökeni çok eskiye dayanıyor!

Şivlilik hangi illerde kutlanır merak konusu oldu. Çok eski bir geleneğe sahip olan etkinlik çocuklar tarafından her yıl ilgiyle takip ediliyor. Şeker, çikolta, tatlı gibi yiyecekleri toplamak isteyen çocuklar kapıları çalıp Şivliliklerini istiyorlar. Peki bu kadim gelenek Şivlilik nedir, hangi illerde kutlanır? İşte merak edilenler...

ŞİVLİLİK NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan Şivlilik, RegaiP Kandilinden bir gün önce başlıyor. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandilinin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topluyorlar.

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Şivlilik Geleneği, Anadolu'nun fethinden sonra Konya bölgesini Müslümanlaştırma ve Türkleştirme döneminden bugüne gelmiş bir gelenektir.

ŞİVLİLİK HANGİ İLLERDE KUTLANIR?

Şivlilik geleneği yalnızca Konya şehrine özgü bir gelenektir. Yüzyıllardır eskimeyen gelenek günümüzde hala büyük bir heyecanla kutlanmaktadır.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ NELER?

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını beklerler. Sonrasında bazı çocuklar ateşin üzerinden atlar. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Çocuklar, Regaip Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata toplar.

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Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılır.

ŞİVLİLİK MANİSİ

Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...

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