Sivrisinekler artık sizi ısıramayacak! Çok özel bir yöntem bulundu

Dünya üzerindeki ölümlerin kabaca yarısının sorumlusu sivrisineklerdir. Hastalık yayan bu tür, insanlardan kan emerken mikroplarını da emer ve sonraki kurbanlarına bulaştırır. Günümüzde sivrisineklerle mücadele pek çok için çalışma yapılıyor. Sivrisinekler ile mücadele konusunda önemli bir gelişme ise başka bir konuda araştırma yapan bilim insanlarından geldi.

BU MADDE, 2004 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Grafen, 2004 yılında keşfedilen esnek ancak süper iletken ve süper dayanıklı bir malzeme. Araştırmacılar, bu malzemeyi kullanarak aslında zehirli gazlara karşı önlemler geliştirmeyi planlıyordu.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK

Bu esnada teknolojinin başka alanlarda kullanılabilirliğini inceleyen Brown Üniversitesi’nden Profesör Robert Hurt, “Sivrisinekler dünya çapında en önemli hastalık taşıyıcı canlılardan biri ve sivrisinek ısırığının kimyasallar olmadan engellenmesi konusuna büyük bir ilgi mevcut. (...) Grafenle güçlendirilmiş kumaşları kullanarak zehirli kimyasalları engellemek için çalışıyorduk ve başka ne tür yaklaşımların faydalı olabileceğini düşünmeye başladık. Grafenin sivrisinek ısırıklarına karşı da bir koruma sağlayabileceğini düşündük” diye konuştu.