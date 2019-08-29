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Sivrisinekler artık sizi ısıramayacak! Çok özel bir yöntem bulundu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Oldukça özel bir madde olan grafenin sivrisineklere engel olabildiği ortaya çıktı. Araştırmalara göre grafen, kan emici böceklerin terdeki kimyasalları algılamasına engel oluyor.

Sivrisinekler artık sizi ısıramayacak! Çok özel bir yöntem bulundu

Dünya üzerindeki ölümlerin kabaca yarısının sorumlusu sivrisineklerdir. Hastalık yayan bu tür, insanlardan kan emerken mikroplarını da emer ve sonraki kurbanlarına bulaştırır. Günümüzde sivrisineklerle mücadele pek çok için çalışma yapılıyor. Sivrisinekler ile mücadele konusunda önemli bir gelişme ise başka bir konuda araştırma yapan bilim insanlarından geldi.

BU MADDE, 2004 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Grafen, 2004 yılında keşfedilen esnek ancak süper iletken ve süper dayanıklı bir malzeme. Araştırmacılar, bu malzemeyi kullanarak aslında zehirli gazlara karşı önlemler geliştirmeyi planlıyordu.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK

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Bu esnada teknolojinin başka alanlarda kullanılabilirliğini inceleyen Brown Üniversitesi’nden Profesör Robert Hurt, “Sivrisinekler dünya çapında en önemli hastalık taşıyıcı canlılardan biri ve sivrisinek ısırığının kimyasallar olmadan engellenmesi konusuna büyük bir ilgi mevcut. (...) Grafenle güçlendirilmiş kumaşları kullanarak zehirli kimyasalları engellemek için çalışıyorduk ve başka ne tür yaklaşımların faydalı olabileceğini düşünmeye başladık. Grafenin sivrisinek ısırıklarına karşı da bir koruma sağlayabileceğini düşündük” diye konuştu.

SİNEKLER GRAFEN OKSİT KAPLI KOLLARI ISIRMADI

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Yapılan testlerde araştırmacılar, sivri sineklerle dolu bir kaba kollarını soktu. Kolları çıplak, tülbentle kaplı ve grafen oksitle kaplı üç farklı grup denek kullanıldı. Sonuç olarak grafen oksit kaplı kolları sivrisinekler ısırmadı. Sivrisineklerin böyle bir girişimi olmaması, sivrisinekleri çeken terdeki kimyasalların da engellenmiş olduğunu gösteriyor.

DERİYE OKSİJEN GEÇİŞİNİ SAĞLAMANIN YOLLARI ARANIYOR

Normal şartlar altında grafen oksit, belli bir noktaya kadar dayanıklı ve sıvıya doyduğu noktada özelliğini kaybetmeye başlıyor. Araştırmacılar şimdi bu maddeyi sıvı altında da dengeli hale getirmenin ve deriye oksijen geçişini sağlamanın yolunu arıyor.

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