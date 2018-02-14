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Siyah Beyaz Aşk 18. Bölüm - İnternet Özel Fragmanı izle: Güzel, Çirkin'e aşık olmuş!

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 14.02.2018 11:09 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm internet özel fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat'ın başlattığı hikayeyi Aslı tamamlıyor. ikili arasında aşk yeni bir ufka doğru yelken açıyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm internet özel fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 18. Bölüm - İnternet Özel Fragmanı izle: Güzel, Çirkin'e aşık olmuş!

Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm internet özel fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Sevgililer Günü'ne yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm fragmanında Ferhat ile Aslı'nın romantik tatilleri devam ediyor. Özgür'e anlattıkları hikayede Ferhat'ın başlattığı Güzel ve Çirkin hikayesinin sonu mutlu bitiyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 18. yeni bölüm internet özel fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 18. Bölüm - İnternet Özel Fragmanı yayında! Ferhat'ın masalı mutlu bitiyor. Özgür masalın sonunu öğrenmek için Ferhat'ı arıyor. Masalın sonunda "Güzel, masalın sonunda Çirkin'e bi' güzel aşık olmuş." sözleri ile sona eriyor. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 17. Bölümde Aslı ile Ferhat, taş evde baş başa kalıyorlar; merak edilenleri konuşuyorlar. Aslı ile Ferhat, yarım kalan aşklarını tamamlamak için taş eve gelirler. Birlikte sessizliğin sesi olurlar ve kalplerini açarlar. Aslı, Ferhat hakkında merak ettiklerini dile getiriyor. Ferhat'ın, silahsızken kendisini güvende hissedip hissetmediğini sorar. Aslı, Ferhat'ın kendisini sevmediğini düşünür. Onu tedavi ettiğinin farkındadır. Ferhat'ın gelişimi karşısında büyük bir mutluluk duyan Aslı, her şeyin daha iyiye gideceğini düşünür.

Siyah Beyaz Aşk 17. Bölüm Özeti

Aslı, Ferhat’ı terk etmeye karar verir ancak Ferhat’ın Aslı’yı bırakmaya niyeti yoktur. Ferhat, Aslı’yı durdurmaya çalışırken kaza geçirirler. Ölümden dönen çiftin hayata tutunmak için, birbirlerinden başka bir şeyleri yoktur.

İdil, Yeter’in onu merdivenlerden ittiğini söyleyince ortalık karışır. Namık bebeğinin ölümünden Yeter’i sorumlu tutar ve onu Bolu’ya göndermeye karar verir. Ancak kapı önüne konan Yeter’in elinden tutmak için uzun zamandır bekleyen bir başkası vardır.

Aslı ve Ferhat herkesten ve her şeyden uzak romantik bir gece geçirirken, yanı başlarında Cüneyt’in onlar için hazırladığı kötü sürprizden haberleri yoktur.

Güzel ve Çirkin’in birbirine kavuştuğu bu gece hangi sürprizlere gebe?

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