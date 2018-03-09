Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı: Masal bitti mi? Siyah Beyaz Aşk final mi yapacak?

Siyah Beyaz Aşk 21. bölümde duygusal bir ayrılığa şahit olacağız. Giderek içine çekildiği durumdan ve dünyadan rahatsız olan Aslı, Ferhat'ı bu dünyadan çıkartamayınca belli ki ayrılık kaçınılmaz olacak. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki doğal olacak bu ayrılık iki taraf için de çok acı olacak. Peki Ferhat bu Aslı'ya gitme diyecek mi? Hayatını değiştirmek için bir adım atacak mı?
SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Geçtiğimiz hafta işaretleri verilen ayrılığın yeni fragmanla artık kesinleşmiş olması bazı izleyecileri kızdırmış durumda. Artık ayrılık istemeyen izleyiciler sosyal medyada mutsuzluklarını dile getiriyorlar.
Ayrıca fragmanda geçen "Masal bitti mi?" sorusu da kimi izleyicileri kuşkulandırdı ve Siyah Beyaz Aşk final yapıyor yorumlarına yol açtı. Ancak dizinin biteceğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.
SİYAH BEYAZ AŞK 21. BÖLÜM ÖZETİ
Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!
Abisi Cem'in ölümü, Aslı'nın hayatını yeniden sorgulamasına sebep olur. Aslı, artık aynada gördüğü yüzü tanıyamamaktadır. Eski huzurlu günlerine dönmek isteyen Aslı, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır. Aslı, ailesinden kalan son kişi olan Cem'i kaybetmenin acısıyla Ferhat'tan ayrılmaya karar verir.
Ferhat ise Aslı'nın bu kararı karşısında büyük üzüntü duyar. Aşk masallarının bittiğini düşünen Ferhat, Aslı'yı kaybetmeyi kolay kolay göze alamaz. Aslı, Ferhat'ın sorunlarını çözmeye çalışırken kendisinin de onun gibi hareket ettiğinin farkındadır. Birbirlerine benzeyen ikili, kendilerini bekleyen tehlikeyi fark ederler. Aslı, Ferhat için birçok probleme göğüs germeyi başarsa da bu durum onu gitgide yıpratmaktadır.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE OLANLAR
Ferhat’ın yanında kaldığı için Cem’i kaybettiğini düşünen Aslı, dönüştüğü kişiyi sorgular. Yiğit, Ferhat’ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı, Ferhat’ı korumak için ona engel olmaya çalışır.
Ferhat, Abidin’le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır. Abisinin katilinin Cüneyt olduğunu anlayan Aslı onunla karşı karşıya kalacak.
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