Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı: Masal bitti mi? Siyah Beyaz Aşk final mi yapacak?

Siyah Beyaz Aşk 21. bölümde duygusal bir ayrılığa şahit olacağız. Giderek içine çekildiği durumdan ve dünyadan rahatsız olan Aslı, Ferhat'ı bu dünyadan çıkartamayınca belli ki ayrılık kaçınılmaz olacak. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki doğal olacak bu ayrılık iki taraf için de çok acı olacak. Peki Ferhat bu Aslı'ya gitme diyecek mi? Hayatını değiştirmek için bir adım atacak mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Geçtiğimiz hafta işaretleri verilen ayrılığın yeni fragmanla artık kesinleşmiş olması bazı izleyecileri kızdırmış durumda. Artık ayrılık istemeyen izleyiciler sosyal medyada mutsuzluklarını dile getiriyorlar.

Ayrıca fragmanda geçen "Masal bitti mi?" sorusu da kimi izleyicileri kuşkulandırdı ve Siyah Beyaz Aşk final yapıyor yorumlarına yol açtı. Ancak dizinin biteceğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

SİYAH BEYAZ AŞK 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini tanıyamayan Aslı, Ferhat ile olan ilişkisinde önemli bir karar almaya kalkıyor!