Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Siyah ile beyaz kadar farklı iki insanın arasında aşkı konu alan Siyah Beyaz Aşk'ta Birce Akalay (Aslı) ile İbrahim Çelikkol (Ferhat) başrolleri paylaşıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, Ferhat ile Vildan'ın çocuğu gerçeğini öğrendikten sonra ayrılmaya karar vermişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat'ın yaralı olarak getirdiği ve Aslı'dan tedavi etmesini istediği adam kimdir, onu kim yaraladı? Aslı'nın "Bana burada kalmam için 2 kelime söyle!" der. Ferhat'ın cevabı ise Aslı'yı susturur! İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm 2. fragmanında Ferhat ve Yiğit ile ilgili geçmişi bilen adamın hayatı, Aslı'nın ellerinde! Ferhat, hayati tehlikesi süren kişinin tekrardan hayata tutunabilmesi için Aslı'dan yardım istiyor. Aslı ise adamı bu hale getiren kişinin Ferhat olduğunu düşünerek endişe içindedir. Ferhat, karanlık geçmişinin üstüne yeni bir sayfa açma sözünü bozacak mı? Ölümle burun buruna olan kişiyi Aslı kurtarmayı başarabilecek mi? Ferhat ve Yiğit ile ilgili geçmişte gün yüzüne çıkmayan hangi gerçekler var?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 28. Bölüm Fragmanı yayında! Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor! Ferhat, Vildan'dan çocuğu olduğunu sonunda Aslı'ya itiraf etmeye karar verir. Aslı, duyduklarına inanamaz ve Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenir. Aslı, daha fazla kalbinin sesini dinleyemez ve aşk masallarının sonuna geldiklerini ifade eder. Aslı'nın hamileliğinin etkilenmemesi için gerçeği saklayan Ferhat, yaptığı itiraf sonrası büyük bir ğişmanlık yaşar. Aslı'yı kaybetmek istemese de diyebileceği daha fazla söz kalmamıştır. Aslı'nın kendisine aşık olduğunu bilir ve ayrılmadan önce son sözlerini duymak ister. Bu durum Aslı için ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına gelir. Ferhat ile birlikte birçok engele göğüs geren ikili, bu kez mücadele edemeyecekleri bir savaşın içindedirler. Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemese de bu gerçekle başa çıkamayacaktır.