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Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 28.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk'ta Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol başrolde oynuyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat ile Aslı'nın arası Vildan ve çocuğu gerçeği ile açılmıştı. Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar vermişken tedavi için getirdiği adamın kim olduğu, onu kimin yaraladığı Aslı için merak konusu olur. İşte Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Siyah ile beyaz kadar farklı iki insanın arasında aşkı konu alan Siyah Beyaz Aşk'ta Birce Akalay (Aslı) ile İbrahim Çelikkol (Ferhat) başrolleri paylaşıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, Ferhat ile Vildan'ın çocuğu gerçeğini öğrendikten sonra ayrılmaya karar vermişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat'ın yaralı olarak getirdiği ve Aslı'dan tedavi etmesini istediği adam kimdir, onu kim yaraladı? Aslı'nın "Bana burada kalmam için 2 kelime söyle!" der. Ferhat'ın cevabı ise Aslı'yı susturur! İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm 2. fragmanında Ferhat ve Yiğit ile ilgili geçmişi bilen adamın hayatı, Aslı'nın ellerinde! Ferhat, hayati tehlikesi süren kişinin tekrardan hayata tutunabilmesi için Aslı'dan yardım istiyor. Aslı ise adamı bu hale getiren kişinin Ferhat olduğunu düşünerek endişe içindedir. Ferhat, karanlık geçmişinin üstüne yeni bir sayfa açma sözünü bozacak mı? Ölümle burun buruna olan kişiyi Aslı kurtarmayı başarabilecek mi? Ferhat ve Yiğit ile ilgili geçmişte gün yüzüne çıkmayan hangi gerçekler var?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 28. Bölüm Fragmanı yayında! Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor! Ferhat, Vildan'dan çocuğu olduğunu sonunda Aslı'ya itiraf etmeye karar verir. Aslı, duyduklarına inanamaz ve Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenir. Aslı, daha fazla kalbinin sesini dinleyemez ve aşk masallarının sonuna geldiklerini ifade eder. Aslı'nın hamileliğinin etkilenmemesi için gerçeği saklayan Ferhat, yaptığı itiraf sonrası büyük bir ğişmanlık yaşar. Aslı'yı kaybetmek istemese de diyebileceği daha fazla söz kalmamıştır. Aslı'nın kendisine aşık olduğunu bilir ve ayrılmadan önce son sözlerini duymak ister.

Bu durum Aslı için ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına gelir. Ferhat ile birlikte birçok engele göğüs geren ikili, bu kez mücadele edemeyecekleri bir savaşın içindedirler. Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemese de bu gerçekle başa çıkamayacaktır.

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SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk son bölümde; Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.

Aslı ile Ferhat arasında beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ferhat, Aslı’nın ne yaparsa onu terk edeceğini merak eder. Aslı, bu konuda oldukça nettir ve Ferhat’ın yalan söylemesi ilişkilerinin sonu olacağını söyler. Ferhat, ne yapacağını bilemez. Özge’nin kendi kızı olduğunu açıklaması, onun en büyük sınavı olacaktır. Aslı, Ferhat’ın kendisinden hiçbir şey saklamamasını ister. Üstelik Aslı, Ferhat ile Vildan arasında yaşananları merak eder. Ferhat, bu kez köşeye sıkıştığını anlamıştır ve gizli gerçeği açıklama noktasına gelmiştir.


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