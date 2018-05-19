Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk'tan yeni bölüme dair heyecan verici bir fragman daha yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizi, Siyah Beyaz Aşk 31. bölümde Ferhat, Cüneyt'i yakaladım derken Jülide'nin Aslı'yı öldürmek üzere olduğunu öğrenir. Ferhat, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan Aslı'yı kurtarabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 31 YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Ferhat ve Aslı, hayatlarına sallantılı şekilde devam etmelerine rağmen ayrılmamayı kafalarına koymuştur. Fakat bu çiftin mutluluğuna mani olmak isteyen Cüneyt ve Jülide, çok haince bir planı harekete geçirir. Ferhat, Cüneyt'i yakaladığını ve her şey için son olacağını düşünürken; Jülide'nin Aslı'yı öldürmek üzere olması tüm düşüncelerini tepetaklak edecektir. Ferhat, çok geç olmadan Jülide'nin elinden Aslı'yı kurtarmayı başarabilecek mi? Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK 31 YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 31. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesinde silahlar çekiliyor; Aslı, Ferhat'ın peşini bırakmıyor!

Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesinde, gizli gerçekler ortaya çıkar. Ferhat, babası Necdet'in katili olarak bildiği Namık Emirhan'dan intikam almak isterken, onun oğlu olduğunu öğrenir. Bu gerçek, Ferhat'ı yerle yeksan eder ve yıllardır büyük bir yalanın içine sıkışıp kaldığını fark eder. Ferhat, geçmişin intikamını almak için silahını çeker ve ateşler. Aslı, silah sesini duyar ve ormana gelir. Ferhat'ı engellemeye çalışsa da Aslı'yı zor bir sınav beklemektedir. Ferhat, Aslı'ya kendisinin umutsuz bir vaka olduğunu söylese de Aslı'nın ondan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ferhat'ı bir başına bırakmayan Aslı, onu yaralarından tanıdığını bir kez daha hatırlatır. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ferhat, polislerin elinden kurtulmayı başaran Namık’ın peşine düşer. Tek amacı polislerden önce Namık’ı bulup, Necdet’in intikamını almaktır. Bu uğurda etrafında ne varsa yakıp yıkmaktan çekinmeyecektir. Aslı ise Ferhat’ın geri dönüşü olmayan bir hata yapmaması için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Ferhat’ı Namık’tan uzak tutmak için Aslı’nın yapacakları ikilinin aşkı arasında yeni engellerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aslı, Ferhat’ın öfkesini aşkları ile dizginlemeyi başarabilecek midir?