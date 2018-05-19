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Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Ferhat, Cüneyt'in karşısına çıkarken Jülide'nin Aslı'yı öldürmek üzere olduğunu öğreniyor. Peki Ferhat, zamanında yetişip Aslı'yı kurtabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk'tan yeni bölüme dair heyecan verici bir fragman daha yayınlandı. Kanal D'de ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizi, Siyah Beyaz Aşk 31. bölümde Ferhat, Cüneyt'i yakaladım derken Jülide'nin Aslı'yı öldürmek üzere olduğunu öğrenir. Ferhat, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan Aslı'yı kurtarabilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm 2. fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 31 YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ferhat ve Aslı, hayatlarına sallantılı şekilde devam etmelerine rağmen ayrılmamayı kafalarına koymuştur. Fakat bu çiftin mutluluğuna mani olmak isteyen Cüneyt ve Jülide, çok haince bir planı harekete geçirir. Ferhat, Cüneyt'i yakaladığını ve her şey için son olacağını düşünürken; Jülide'nin Aslı'yı öldürmek üzere olması tüm düşüncelerini tepetaklak edecektir. Ferhat, çok geç olmadan Jülide'nin elinden Aslı'yı kurtarmayı başarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 31 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 31. Bölüm Fragmanı yayında! Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesinde silahlar çekiliyor; Aslı, Ferhat'ın peşini bırakmıyor!

Ferhat ile Namık Emirhan'ın yüzleşmesinde, gizli gerçekler ortaya çıkar. Ferhat, babası Necdet'in katili olarak bildiği Namık Emirhan'dan intikam almak isterken, onun oğlu olduğunu öğrenir. Bu gerçek, Ferhat'ı yerle yeksan eder ve yıllardır büyük bir yalanın içine sıkışıp kaldığını fark eder. Ferhat, geçmişin intikamını almak için silahını çeker ve ateşler.

Aslı, silah sesini duyar ve ormana gelir. Ferhat'ı engellemeye çalışsa da Aslı'yı zor bir sınav beklemektedir. Ferhat, Aslı'ya kendisinin umutsuz bir vaka olduğunu söylese de Aslı'nın ondan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ferhat'ı bir başına bırakmayan Aslı, onu yaralarından tanıdığını bir kez daha hatırlatır.

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat, polislerin elinden kurtulmayı başaran Namık’ın peşine düşer. Tek amacı polislerden önce Namık’ı bulup, Necdet’in intikamını almaktır. Bu uğurda etrafında ne varsa yakıp yıkmaktan çekinmeyecektir. Aslı ise Ferhat’ın geri dönüşü olmayan bir hata yapmaması için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Ferhat’ı Namık’tan uzak tutmak için Aslı’nın yapacakları ikilinin aşkı arasında yeni engellerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aslı, Ferhat’ın öfkesini aşkları ile dizginlemeyi başarabilecek midir?

Siyah Beyaz Aşk son bölümü izle

Namık polislerin elinden kaçmayı başardıktan sonra kaçak hayatı yaşamaya başlar. Ferhat, her yerde kendisini ararken, Namık da Ferhat’tan kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterecektir. Namık’ın Ferhat’ı tekrar kendi tarafına çekebilmek için tercih ettiği yol ne olacaktır?

Gülsüm, kendilerini yıllarca Namık’a mahkûm edenin Ferhat olduğunu düşündüğü için abisine karşı öfkelidir. Yeter ise yıllardır sakladığı gerçeğin ortaya çıkışı ile evlatlarını kaybetmenin eşiğine gelecektir. Tüm yaşananlara rağmen Yeter’in çocuklarını ve ailesini bir arada tutması mümkün olabilecek midir?


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