Siyah İnci 14. yeni bölüm izle: Hazal'ın zor seçimi: Aziz Toprak mı Kenan mı?

Son Güncelleme 1 saat önce SİYAH İNCİ HABERLERİ | 28.12.2017 15:01 |1 saat önce

Siyah İnci 14. yeni bölüm bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Hayranları tarafından heyecanla beklenen Siyah İnci son bölümde Ebru, Canan'ı vurduktan sonra korkuyla olay yerinde kaçıp bir ağacın arkasına sığınmıştı. Vural, annesinin ölümü ile gözünü intikam hırsı bürür ve Hazal'ı zor bir seçime sokar. Babası olduğu öğrendiği Aziz Toprak mı yoksa aşık olduğu adam Kenan mı? İşte Siyah İnci yeni bölüme dair detaylı bilgiler...

Siyah İnci 14. bölümü heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman, Berk Hakman'ın oynadığı Siyah İnci dizisi her perşembe akşamı Star TV'de ekrana geliyor. Siyah İnci son bölümde kendisini polise şikayet edeceğini öğrendiği Canan'ın yolunu kesen Ebru, yanından getirdiği Aziz Toprak'a ait silahla vurmuştu. Yaptığının farkına varan Ebru, güvenlik ekiplerinin sesini duyunca olay yerinden kaçar. Silahtaki parmak izlerini temizleyen Ebru, bir ağacın arkasından olayları izler. Bu sırada birisi ağzını kapatarak onu çeker. Kim olduğu tam olarak görülmeyen kişinin Ahmet olduğu tahmin ediliyor. Siyah İnci yeni bölümde Vural'ın büyük değişimini izleyeceğiz. Vural, annesinin cansız bedeni başında "Kim yaptı bunu sana? Korktun mu canın yandı mı?" sözleri ile ağlarken izleyenleri de gözyaşlarına boğuyor. Annesinin ölümü sonrasında Vural "Annemle birlikte eski Vural da öldü" diyerek Aziz Vural'ın yanına gittiğini söyler. Vural, bir şekilde olay yerinde bulunan silahın Aziz Vural'a ait olduğunu öğreniyor. Bunun hesabını sormak, en yakın zamandan annesinin intikamını almak istemektedir. Bu yüzden Hazal'a da "Aziz Vural mı Kenan mı?" diyerek zor bir seçime sokuyor. Hazal kimi adını söyleyecek? Babası olduğunu yeni öğrendiği Aziz Vural mı yoksa aşık olduğu adam Kenan mı? Siyah İnci yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti haberimizde. Ayrıca sayfamızda yer alan Star TV canlı yayın linki ile bu akşam 20.00'den itibaren Siyah İnci 14. yeni bölümü online olarak izleyebilirsiniz.

Siyah İnci 14. yeni bölümü izlemek için tıklayınız SİYAH İNCİ 14. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Sevdiğini kurtarmak için ne kadar ileri gidersin? Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir. Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer. Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır. SİYAH İNCİ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar. Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider.