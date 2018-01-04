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Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

SİYAH İNCİ HABERLERİ | 04.01.2018 11:17 | Son Güncelleme 5 saat önce

Siyah İnci 15. bölüm bu akşam Star TV'de yayınlanacak mı? Her perşembe akşamı ekrana gelen Siyah İnci dizisi hayranları bu akşam yeni bölüm olacak mı merak ediyor. Başrollerinde Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Siyah İnci yeni bölümde Ebru kaçmaya devam ediyor. Kenan ise Aziz Toprak'ın suçsuzluğunu ispatlamak için çabalıyor. Peki Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı...

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Siyah İnci bu akşam yeni bölümü ile Star TV'de ekrana gelecek mi? Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Siyah İnci perşembe akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Siyah İnci yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve sonrasında birçok kanalda diziler ertelendi. Siyah İnci 15. bölümü de bu akşam Star TV'de yayınlanmayacak. Heyecanla beklenen Siyah İnci yeni Bölümüyle 11 Ocak Perşembe 20.00'da Star'da. Bu akşam ise dizi tekrar bölümü ile yayınlanacak. İşte Siyah İnci 15. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH İNCİ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah İnci yeni bölümde Vural, annesinin katilinin peşinde giderken Kenan ise Aziz Toprak'ın suçsuz olmasını ispatlamak için uğraşıyor. Bu konuda abisi Ahmet'e direktif ise gerçek suçlunun bulunması yönünde. Ahmet ise bunu Ebru'ya iletiyor. Bu arada Irmak ile Kenan'ın yıldırım nikahı ile evlenmiş olması hem Hazal'ı hem Ebru'yu kötü etkiliyor. İşte Siyah İnci yeni bölüm fragmanı...

SİYAH İNCİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğini kurtarmak için ne kadar ileri gidersin? Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.

Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.

Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır.

Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider.

Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.

Kenan ile Hazal’ın görüntülerini izleyen Vural çıldırır. Üstüne eline annesinin cinayeti ile ilgili bir delil geçince işler çığırından çıkar. Vural bunun bedelini ödetmek için bir karar verir. Hazal’a bu görüntülerin hesabını sorarken bir teklif yapar. Kenan ya da Aziz'den biri hapse girecektir. İkisinin de kaderi Hazal’ın kararına bağlıdır. Seçim yapmanın ölümden beter olduğu bu durumda Hazal ne karar verecektir?

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