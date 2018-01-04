Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Siyah İnci bu akşam yeni bölümü ile Star TV'de ekrana gelecek mi? Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Siyah İnci perşembe akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Siyah İnci yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı merak ediliyor. Yılbaşı tatili ve sonrasında birçok kanalda diziler ertelendi. Siyah İnci 15. bölümü de bu akşam Star TV'de yayınlanmayacak. Heyecanla beklenen Siyah İnci yeni Bölümüyle 11 Ocak Perşembe 20.00'da Star'da. Bu akşam ise dizi tekrar bölümü ile yayınlanacak. İşte Siyah İnci 15. yeni bölüm fragmanı...

SİYAH İNCİ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah İnci yeni bölümde Vural, annesinin katilinin peşinde giderken Kenan ise Aziz Toprak'ın suçsuz olmasını ispatlamak için uğraşıyor. Bu konuda abisi Ahmet'e direktif ise gerçek suçlunun bulunması yönünde. Ahmet ise bunu Ebru'ya iletiyor. Bu arada Irmak ile Kenan'ın yıldırım nikahı ile evlenmiş olması hem Hazal'ı hem Ebru'yu kötü etkiliyor. İşte Siyah İnci yeni bölüm fragmanı...

SİYAH İNCİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğini kurtarmak için ne kadar ileri gidersin? Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.