Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat gülünce Burak Sergen çıldırdı! Siyah Kalp setini paydos ettiren kavga...

Show Tv'nin büyük bir heyecanla başlayan dizisi Siyah Kalp son olarak 12. bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı ve hikayesiyle dikkat çeken dizide öyle bir kavga yaşandı ki sete ara verildi...

Dizinin başarılı iki erkek oyuncusu resmen karşı karşıya geldi. Çekimleri Kapadokya’da gerçekleştirilen dizinin Samet’i Burak Sergen ile Bünyamin’e hayat veren Bülent Polat çekim sırasında kavga etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin Hikmet’i Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi o esnada provada olan Burak Sergen’i sinirlendirdi.

SETTE BÜYÜK KAVGA

Bu sebeple başlayan kavga büyüdü ve Burak Sergen sette Bülent Polat’ın üzerine yürüdü. Sette yaşanan bu gergin anların son bulması için ekip araya girdi.

O SAHNE GÜNLER SONRA ÇEKİLDİ

Yaşanan bu kavga yüzünden set paydos edildi. İptal edilen sahne günler sonra sorunsuz şekilde çekildi ama Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun iş dışında konuşmadığı ortaya çıktı.

Geçen haftalarda da sette yaşanan diğer gerginlikler yüzünden yapımcıların sete gidip oyuncuları uyardığı iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı.