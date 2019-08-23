Siyah Kristal: Direniş Çağı ilk gösterimini yaptı

Siyah Kristal dünyası, Jim Henson’ın Frank Oz ile birlikte çektiği 1982 tarihli çığır açan filmle başladı. Jim Henson o tarihe kadar The Muppets’ın arkasındaki deha olarak biliniyordu. İlk defa tüm kadrosu kukla karakterlerden oluşan bu bilim kurgu, macera filmi, o dönem daha gerçekçi karakterler ve yaratıklar döneminin de bir başlangıcı olmuştu.

Dizinin konusu: Siyah Kristal: Direniş Çağı yeni maceralar için Thra evrenine geri dönüyor. Üç Gelfling, Skeksis'in gücünün arkasındaki korkunç sırrı keşfettiğinde, dünyayı kurtarmak adına epik bir yolculuğa çıkmaya hazırlanır.

Prömiyer, Londra'daki BFI Southbank'ta gerçekleşti. Mekan aynı zamanda, 23 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında seyircileri Thra dünyasına götürecek setten kostümlerin ve kuklaların bulunduğu bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Jim Henson’un 1982’de çekilmiş olan filminden esinlenen Siyah Kristal: Direniş Çağı’ının dünya prömiyeri dün Londra’da gerçekleşti. Etkinliğe dizinin seslendirme sanatçıları Nathalie Emmanuel (Deet), Hannah John-Kamen (Naia), ve Shazad Latif’in (Kylan) yanı sıra dizi ekibi katıldı.

Siyah Kristal’in yapım aşaması tam yedi yıl sürdü ve film vizyona girdiğinden itibaren dünyada klasik filmler listelerinde kendine yer edindi. Jim Henson’ın “bir sanat çalışması” ve “en gurur duyduğum iş” şeklinde bahsettiği film, karakter ve kostüm tasarımcısı Brian Froud’un benzersiz vizyonu ile şekillendi.

Gerçek bir klasik film olan The Dark Crystal’in canlı, zengin, el emeği dünyası, Siyah Kristal: Direniş Çağı ile daha da büyüyecek. Tüm dünyada izleyiciler Jim Henson’ın yenilikçi ve yaratıcı imzasıyla çıkan bu yapımda Thra dünyasını yeniden keşfe çıkacak.

Siyah Kristal: Direniş Çağı tüm dünya ile aynı anda 30 Ağustos’ta Netflix’te gösterime girecek!



