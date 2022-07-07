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Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

07.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramlaşma, bayramın ikinci günü yüz yüze yapılacak

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Bayramlaşma programı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yüz yüze yapılacak.

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü yapılacak.

AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ziyaret heyetinde ise MKYK Üyesi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, MKYK üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın Reşide Yüksel ve Gençlik Kolları MYK üyesi Zeynep Şahin bulunuyor.

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, Hür Dava, Saadet Partisi ve diğer partilerle devam edecek.

CHP'nin kabul heyeti Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necla Kaçan, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ'dan, ziyaret heyeti ise Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aliye Ersever, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Şule Dalbudak'dan oluşuyor.

- MHP ve İYİ Parti heyetleri de belli oldu

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe, ziyaret heyetinde ise Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, MYK üyesi Deniz Depboylu ve MYK üyesi Fatih Çetinkaya yer alıyor.

İYİ Parti'nin kabul heyeti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, GİK üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan'dan, ziyaret heyeti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu'ndan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
CHP MHP İYİ Parti

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