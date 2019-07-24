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Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bir köpek sahibi olan @griibey adlı Twitter kullanıcısı, kendisi evden çıktıktan sonra köpeğinin ne yaptığını merak edip bunun cevabını bulmak için evine kamera yerleştirmiş. Sonuç ise mükemmel...

Siz evden çıktıktan sonra köpekler ne yapar? İşte yanıtı...

Evden çıkmadan önce kaydı başlatan adam, kendisi evde yokken köpeğinin yaptığını görünce ise onun gerçekten vazgeçilmez bir dost olduğunun bir kez daha farkına varmış.

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Twitter kullanıcısı @griibey, evden ayrıldıktan sonra köpeği bütün gün boyunca kapıda ve camda bir oraya bir buraya koşarak sahibinin eve dönmesini bekliyor.O anlar ise videoyu izleyen herkesi gülümsetirken aynı zamanda duygulandırıyor.

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Bu görüntüler kısa sürede Twitter'da viral olurken çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ne diyelim, bu kadar saf temiz canlılara yapılan eziyetler umarız tamamen yok olur ve bu video tüm herkese ibret olur.

İşte sahibi evden gidince yaşanan o anlar:


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