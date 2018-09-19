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Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Siz de mutlaka fark etmişsinizdir; her yumurtanın sarısının rengi aynı olmuyor. Kimi açık sarı kimi ise turuncu tonlarında. Peki bu yumurta sarısını farklı kılan nedir? En sağlıklısı hangisi? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sağlıklı yumurtayı ayırt etmek biz şehir insanları için çok kolay bir durum değil ne yazık ki. Sağlıklı yumurtanın doğada organik olarak beslenen, serbest gezen tavuklardan alınacağını biliyoruz ancak piyasadaki hileler yüzünden bu bilgide yeterli olmuyor.

yumurta sarısı

Bu gördüğünüz fotoğrafta 3 farklı yumurta sarısı görüyorsunuz, Bu renkler arasında turuncu olanı;

iStock-537692668

Evinizde sizde yumurtayı kırdığınızda turuncu bir yumurta sarısı görüyorsanız gayet sağlıklı bir tavuktan yumurta almışsınız. Bu yumurta serbest gezen, doğal çiftlikte büyüyen ve organik beslenen tavuğa aittir. Serbest gezen tavuklar gün ışığı görürler, karanlık ortamda büyümezler. Doğal ortamda yetiştikleri için yumurtalarının besin değeri de son derece yüksektir. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Sarı renkte olanı;

Bunlar genellikle fabrikasyon yumurtalarıdır. Turuncu renkteki gibi ne yazık ki sağlığımıza bir faydası dokunmuyor. Üstelik sağlığımızı kötü etkileme ihtimali de yüksek. Bu yumurtanın tavukları gün ışığı görmeden yetişiyorlar ve doğadan tamamen kopuklar. Çim, böcek gibi yemesi gereken şeylerin dışında 'ne olduğu belli olmayan' yemler yiyorlar ve oldukça da hızlı büyüyorlar. Açık söylememiz gerekirse bu bahsettiğimiz tavuklar ne yazık ki kuluçka makinesinden çıkıyorlar.

Sağlıklı ve organik yumurta yediğimizde;

hafıza

Her gün iki adet yumurta yiyerek hafıza kaybını ve erken bunamayı önleyebiliriz çünkü yumurtanın içerisinde 'kolin' adı verilen madde vardır ve bu kolin, beynimizin en önemli yapı malzemelerinden bir tanesidir.

Organik yumurta 'lutein' açısından da zengindir. Bu madde ise net görmemize yardımcı olur. Düzenli yumurta yediğimizde gözlerimizin sağlığını koruma altına almış oluruz.

Birçok insan D vitamini açısından müzdariptir. Özellikle kış aylarında takviye almamızı ister doktorlar. Yumurta, balık yağı kadar D vitamini içermektedir. Her gün yumurta yiyerek bu açığı kapatabilir ve kemiklerimizi güçlendirebiliriz.

d vitamin,

Yumurta, diyetisyenler için önemli bir besin kaynağıdır. Diyet listelerinin vazgeçilmez kaynağı olan yumurta hem besleyicidir hem de tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

Doktorlari anne adaylarına yumurta yemelerini önerirler çünkü bebeğin gelişiminde zeka geriliğini önlemede önemli bir katkı sağlar.


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