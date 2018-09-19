Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sağlıklı yumurtayı ayırt etmek biz şehir insanları için çok kolay bir durum değil ne yazık ki. Sağlıklı yumurtanın doğada organik olarak beslenen, serbest gezen tavuklardan alınacağını biliyoruz ancak piyasadaki hileler yüzünden bu bilgide yeterli olmuyor.

Bu gördüğünüz fotoğrafta 3 farklı yumurta sarısı görüyorsunuz, Bu renkler arasında turuncu olanı;

Evinizde sizde yumurtayı kırdığınızda turuncu bir yumurta sarısı görüyorsanız gayet sağlıklı bir tavuktan yumurta almışsınız. Bu yumurta serbest gezen, doğal çiftlikte büyüyen ve organik beslenen tavuğa aittir. Serbest gezen tavuklar gün ışığı görürler, karanlık ortamda büyümezler. Doğal ortamda yetiştikleri için yumurtalarının besin değeri de son derece yüksektir. Afiyetle tüketebilirsiniz.

Sarı renkte olanı;

Bunlar genellikle fabrikasyon yumurtalarıdır. Turuncu renkteki gibi ne yazık ki sağlığımıza bir faydası dokunmuyor. Üstelik sağlığımızı kötü etkileme ihtimali de yüksek. Bu yumurtanın tavukları gün ışığı görmeden yetişiyorlar ve doğadan tamamen kopuklar. Çim, böcek gibi yemesi gereken şeylerin dışında 'ne olduğu belli olmayan' yemler yiyorlar ve oldukça da hızlı büyüyorlar. Açık söylememiz gerekirse bu bahsettiğimiz tavuklar ne yazık ki kuluçka makinesinden çıkıyorlar.