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Sizce ne kadar doğru? Doğduğu günden beri annesi tarafından Paleo diyeti yaptırılan minik Grace

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

Anne Shan Cooper için de kızının sağlığı her şeyden önemli. Bu yüzden bebeğine doğduğu günden beri işlem görmüş besinleri yasaklayan paleo diyeti yaptırıyor. Ve bu beslenme biçimi birçok insana göre oldukça sağlıklı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Sizce ne kadar doğru? Doğduğu günden beri annesi tarafından Paleo diyeti yaptırılan minik Grace

Shan Cooper bir fitness uzmanı ve aynı zamanda yazar. Shan, kızı Grace'e doğduğu günden beri paleo diyeti uygulatıyor. Diyetten biraz bahsedelim hemen:

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Taş Devri olarak bilinen bu diyette genellikle et, balık, sebzei meyve, yumurta ve kuruyemiş tüketiliyor. Taş Devri denmesinin sebebi ise paleolitik dönemdeki insanların tüketmedi gıdaları yememek. Yani; rafine şeker, işlenmiş paketli gıdalar, baklagiller, düt ürünleri, rafine edilmemiş tuz, tahıllar ve hazır yemekler.

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Shan'in belirttiğine göre kızı Grace doğduğundan beri sadece bir kez hastalık geçirmiş. Onun dışında oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor. Grace de her insan gibi diyet kaçamakları yapıyormuş. Anne Shan sözlerine şu şekilde devam ediyor: " Kızım bir parça ekmek yediğinde çıldırmıyorum. Çocuk partilerine gittiğimizde oradaki çocuklar ne yiyorsa onu yiyebiliyor. Orada sebze yedirecek halim yok!"

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Sağlıklı beslenmek adına sosyal medyada yazılar yazan Shan, beslenme yazılarının yanı sıra yemek tarifleri de paylaşıyor. Merak edenler için linkini şuraya bırakıyoruz!

Shan, sağlık konusunda neredeyse uzman olduğunu söylüyor. Grace'i küçük yaşta sağlıklı yaşama alıştıran anne, Grace'in şanslı bir çocuk olduğunu belirtiyor.

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