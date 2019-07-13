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Sizde de bu hastalık olabilir: Kakofobi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.07.2019 03:50 | Son Güncelleme

Kakofobi, çirkinliklerden ve çirkin şeylerden korkma durumudur. Bu rahatsızlıktan muzdarip olan Richard Simpson, çirkin insanlarla karşılaştığında neler yaşadığını anlattı.

Sizde de bu hastalık olabilir: Kakofobi!

Çirkin şeylerden korkma durumu olarak bilinen kakofobi pek yaygın görülen bir rahatsızlık değil. Kakofobiye rahatsızlığı olan bireylerin günlük yaşamları oldukça zor. Bazen basit bir otobüs yolculuğu bile bu rahatsızlığa sahip kişiler için işkenceye dönüşebiliyor. Onlardan biri olan 45 yaşındaki Richard Simpson, yaşadıklarını bir röportajda anlattı. VICE adlı bir sitede yayınlanan bu röportaj sizlere de ışık tutabilir.

1

“Çirkin birinin yanına oturamıyorum”

Simpson, rahatsızlığının günlük yaşamında onu oldukça kötü etkilediğini ifade ediyor. Sıradan bir tren yolculuğunun bile kabusa dönüştüğünü söyleyen Richard Simpson çirkin insanların yanlarına oturmamak için vagonlar arasında dolaştığını belirtiyor. Eğer kendine uygun bir yer bulamazsa, yolculuk boyunca ayakta kalmayı tercih ediyor. Richard Simpson, insanların güzelliğini 10 puan üzerinden değerlendiriyor ve eğer dış görünüşleri 6 puanın altındaysa, inanılmaz rahatsız oluyor. Hatta öyle çok rahatsız oluyor ki, kızarıp kaşınmaya başlıyor. Simpson, eğer insanların güzellik ölçüsü 2 ya da 3 puan ise, kendimi hasta hissederim ve odadan çıkmam gerekir diyor.

2

Kendini tutamayıp insanları eleştiriyor

Rahatsız edici bulduğu durumları içinde tutamayıp insanları genelde eleştirdiğini de dile getiren Simpson, bir keresinde trende tırnaklarını yiyen bir kadına, “Tırnaklarını o şekilde yemeye devam edersen, asla iyi bir erkek arkadaş bulamazsın” yorumunda bulunmuş. Bunun üzerine kadın ağlamaya başlamış ve Simpson kendini kötü hissetmiş.

Başka bir olayda ise, uçakta yanında oturan ve kötü kokan yolcuya deodoranta alerjisi olup olmadığını sormuş. Rahatsızlığı nedeniyle çirkinliklere tahammül edemeyen Richard, insanlara acımasız eleştirilerde bulunuyor ve bu durum sosyal yaşamını olumsuz etkiliyor.

3

Kakofobi aşk hayatını da etkiliyor

Kakofobi, Richard’ın aşk hayatı üzerinde de etkili. Temizliğin ve iyi görüntünün kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Simpson, bir keresinde kız arkadaşıyla seviştikleri esnada onun ağda yapmadığını fark edince neredeyse krize giriyormuş. Kadına jilet isteyip istemediğini sormayı da ihmal etmemiş.

Başka bir kız arkadaşı ise duş alırken Richard’ın aklına kadının saçlarının banyonun giderinde dolaştığı gelmiş. Tabi ki Richard zihninde oluşan bu görüntü yüzünden oradan hemen ayrılmış.

4

“Büyükanne pantolonu giyenlerle konuşmam”

İş hayatında da yaşadığı zorluklardan bahseden Richard’ın bazı kıyafet kuralları da var. Mesela çekici dahil olsa, “büyükanne pantolonu” giyen biriyle hemen iletişimi kesiyor. Çirkin insanlarla konuşmak bir yana onlara bakmak dahi istemediğini anlatan Richard, tüm bu yargılayıcı tavrına rağmen evli ve çocukları var. Richard Simpson, eşinin oldukça çekici olduğunu söylüyor. İlk kez eşinin evine gittiğinde banyo dolaplarını kontrol etmiş ve deodorant ile ağda görünce rahatlamış. Simpson, çocuklarının da güzel olduğunu bu yüzden minnettar olduğunu dile getiriyor.


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Anahtar Kelimeler:
kakofobi Richard Simpson

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