Sizden sonra gören bütün arkadaşlarınızın alacağı mutfak ürünleri

Dondurmadan ev yapımı makarnaya, pratik bulaşık yıkamadan muhteşem sunumlara imza atacağınız mutfak aletlerine kadar her bir ürüne rast gelebileceğiniz listemize bakmadan geçmeyin. Mutfakta zaman ve pratiklik kazandıracak ve mutfak düzenine yeni bir soluk getirmenizi sağlayacak ürün önerileriyle sizi baş başa bırakıyoruz. "Mutfaktaki en yeni ürünü ilk ben denemeliyim" diyorsanız gelin vakit kaybetmeden yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Anyutai Çift Işıklı Yemek Çubuğu ile farkınızı ortaya koyun

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Uzak Doğu Mutfağı'nın vazgeçilmez yemeklerinden suşi, noodle gibi yemekleri denemeye ve ikram etmeye bayılıyorsanız onları layıkıyla sunmanız gerekiyor. Çatal bıçak yerine kullanılan yemek çubukları son günlerde oldukça popüler. Genelde bambudan üretilen tek kullanımlık çubuklar tercih ediliyor. Sofranızda, davetlerinizde hem misafirlerinizi mest edecek hem çocuklarınızın yeme keyfini artıracak yemek çubukları arıyorsanız Anyutai Çift Işıklı Yemek Çubukları'na mutlaka göz atın. Pilleri kolayca değişen, LED ışıklarıyla keyif veren ve ayrıca kolayca yıkanabilen son derece kullanışlı yemek çubuklarına bir fırsat tanıyın.

2. Film gecelerinizin yıldızı olmaya aday: Kochler Mısır Patlatma Makinesi

Ailece bir arada olduğunuzda ya da arkadaşlarınızla toplandığınızda aklınıza ilk gelen atıştırmalık patlamış mısır oluyorsa güzel bir mısır patlatma makinesi edinmenin vakti gelmiş demektir. Çok fazla bulaşık çıkarmadan, mutfağınız yağ içinde kalmadan doya doya mısır keyfi yaşamanız için size önerimiz Kochler Mısır Patlatma Makinesi! 26 cm boy, 11.5 cm derinlik ve 12 cm en ölçülerinde olan ve 16 bardaklık mısır patlatma kapasitesine sahip ürün yağsız kullanıma uyum sağlıyor. Mutfağınızda çok yer kaplamayan minimal yapısıyla severek kullanacağınız Kochler Mısır Patlatma Makinesi'ne göz gezdirmeden geçmeyin.

3. Ev yapımı tazecik makarnalar için Topzone Makarna Makinesi

Taptaze kremalı soslarla harmanlanan ev yapımı makarnalara kim hayır diyebilir ki! Bol yumurta, tuz ve un ile hazırlanan makarna hamuru oldukça sert bir kıvamda olması sebebiyle elde merdaneyle açmaya pek uygun bir hamur değil. Bu yüzden çeşit çeşit kesimlerde, el yapımı makarna yapmak istiyorsanız ihtiyaç duyduğunuz ürün Topzone Makarna Makinesi diyebiliriz. Linguin, lazanya, spagetti, ravioli, fettucini ve daha pek çok türden makarna üretmenize yardımcı olacak ürünle mutfakta işler tam da istediğiniz gibi gidebilir. Ayarlanabilir çelik bıçakları, paslanmaz çelik yapısı ile beğeninize sunulan bu makine için:

4. Zamanım yok hepsi aynı tavada pişsin diyenlere: Nconco 5'i 1 Arada Bölünmüş Tava

İşten eve yorgun geldiğinizde ya da aniden misafirleriniz geldiğinde kolayca kullanabileceğiniz, aynı anda pek çok yemek yapma imkânı tanıyan mucize bir ürünle karşınızdayız. Özellikle kahvaltı için menemen, omlet, sosis, kızarmış peynir ve pankek hazırlamak istediğinizde tek ocakta 5 çeşit sıcak ürün çıkarmanızı sağlayacak Nconco 5'i 1 Arada Bölünmüş Tava'yı çok seveceksiniz. Mutfağınızda âdeta harikalar yaratmanızı sağlarken tek bulaşıkla yemek sonrası iş yükünüzü azaltan Nconco 5'i 1 Arada Bölünmüş Tava'yı her türlü ocakta kullanma olanağınız olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

5. Mutfağında pratikliğe önem verenlere özel: Fakir Handly Manuel Doğrayıcı

Yemek yaparken mutfakta pratikliği ön planda tutanlara özel kullanışlı bir ürün tavsiyesiyle karşınızdayız. Yemek pişirmenin en önemli aşamasını oluşturan doğrama kısmında hız kazanmak isteyenlerin âdeta eli ayağı olacak Fakir Handly Manuel Doğrayıcı bu iş için ideal! Elle hızlı doğrama işlemi gerçekleştirebileceğiniz doğrayıcı, geniş iç hacmiyle de tüm işlerinizi kısıtlamadan yapmanıza olanak tanıyor. 500 ml iç hacme sahip olması, iple çekme yaptığınızda ipin otomatik geri sarma özelliği, kullanılan tezgâhlarda kayma yapmayan alt tabanı ve zırh çekme fonksiyonu ile işinize çok yarayacak!

6. Kalabalık ailelerin ve iş yerlerinin kurtarıcısı: Withosent Buzdolabı Organizer

Buzdolabı ne kadar büyük olursa olsun kalabalık ailelerin buzdolabında daha fazla alana ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle yoğun mutfak alışverişleri yapılan dönemlerde iç içe geçmiş kaplara, karmaşık duran poşetlere ve neyin nerede olduğunu bile bilmediğiniz buzdolabı içlerine son vermek isterseniz Withosent Buzdolabı Organizer imdadınıza koşabilir. Yiyecek ve içeceklerinizin daha düzenli durmasını istiyor ve ilk alınan ürünlerin ilk yenmesi gibi mutfak kurallarına özen gösteriyorsanız işinizi çok fazla kolaylaştıran bu organizerlara buzdolabında yer açabilirsiniz. Buzdolabı hacmini daha işlevsel kullanmak için önerdiğimiz Withosent Buzdolabı Organizer her eve lazım!

7. Evde kafe atmosferi yaratın: Lebenlang Süt Köpürtücü

Dışarıda içmeye bayıldığınız latte'leri, cappuchino'ları, mocha'ları ve pek çok çeşit kahveyi evinizde de yapmanın hazzını yaşamak ister misiniz? Arkadaşlarınıza ve ailenizi onları çok daha özel hissettirecek kahveler yapmak için edinmeniz gereken en temel şeyler arasında ise süt köpürtücüler yer alıyor. Henüz yeni bir cihaz olması nedeniyle pek çok kişinin kullanmaya, denemeye vakit bulamadığı süt köpürtücüye sahip olmak istiyorsanız Lebenlang Süt Köpürtücü'sünü tercih edebilirsiniz. Kahvenizin türüne göre soğuk ya da sıcak köpürtme olanağı tanıyan Lebenlang Süt Köpürtücü'yü daha yakından incelemeniz gerekiyor.

8. Ellerini çeşme suyundan korumak isteyenlere: Utelips Bulaşık Yıkama Eldiveni

Çeşme suyunda bulunan kireç sebebiyle suyla temasınızda hemen ellerinizde kuruluk, kaşıntı gibi bir sorun oluşuyorsa bulaşık eldiveni kullanmanız şart! Tek kullanımlık lateks eldivenler yerine daha uzun süre güvenle kullanabileceğiniz silikon eldivenlere mutlaka bir şans verin. Ellerinizin suyla doğrudan temasını tamamen kesen, kolay kolay yıpranmayan Utelips Bulaşık Eldiveni'ni daima kullanmak isteyeceksiniz. Eldivenin iç yüzeyinde bulunan tırtıklar sayesinde iş yükünüzü azaltan Utelips Bulaşık Eldiveni'ni meyve sebzeleri daha rahat yıkamak için de kullanmanız mümkün. Daha iyi bir mutfak deneyimi için sevebileceğiniz eldivenlere yakından bakın.

9. Cooltech Profesyonel Pürmüz ile mutfakta show yapın

Genelde tamir işlerinde kullanılan pürmüz, son dönemlerde mutfağa olan rağbetin artmasıyla mutfağın en pratik ve havalı aletleri arasında yerini almaya başladı. Bazen yemeklere son dokunuş bazen de tütsüleme işlemi için kullanılan pürmüze mutfağınızda yer vermek istiyorsanız Cooltech Profesyonel Pürmüz'ü deneyebilirsiniz. Kampta hızlıca yemek pişirmek isteyenler tarafından da sık sık tercih edilen pürmüz, aynı zamanda ustalığınızı gösteren bir nişane hâlini alabilir desek yanlış olmaz. Tıpkı restoranlardan çıkmışçasına yemekler hazırlamak ve sevdiklerinize sunmak için Cooltech Profesyonel Pürmüz'e bir şans verin.

10. Cuisinart İtalyan Usulü Dondurma Makinesi ile yaza merhaba deyin

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Kakaolusundan çileklisine, mangolusundan limonlusuna her yaz severek tükettiğiniz dondurmaları kendi evinizde de rahatlıkla yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Çeşit çeşit dondurmalardan sorbelere kadar istediğiniz serinlikte ve lezzette atıştırmalıklar hazırlayabileceğiniz Cuisinart İtalyan Usulü Dondurma Makinesi'ne mutfak tezgâhınızda yer açın. 2 litrelik geniş kapasitesi, dondurmalara kendine has bir lezzet vermesi, 40 dakika gibi kısa sürede oldukça lezzetli tarifler hazırlaması ile kendine hayran bırakan Cuisinart İtalyan Usulü Dondurma Makinesi'ni daha yakından incelemenizi öneriyoruz. Ayrıca parçaların çok kolay bir şekilde çıkarılabildiğini ve rahatlıkla temizlendiğini de ekleyelim.