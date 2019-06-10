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Size çocukluğunuzla ilgili tüm nostaljik hisleri verecek şeyler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

90'larda çocuk olmak her anlamıyla masum ve eğlenceliydi. Tamamen o eğlenceli oyunlar, küçük şeylerle duyulan mutluluklar ve odalarımızı kapladığımız posterler her şeyden samimiyet fışkırıyordu.

Size çocukluğunuzla ilgili tüm nostaljik hisleri verecek şeyler!

İnternetin düzenli olarak kullanılmasıyla birlikte tabi ki bu doğallıklardan ve ufak mutluluklardan kopuldu. İnternet hakkında pek bir şey bilmiyorken, her şey biraz daha renkli görünüyordu. Her şeye rağmen 90'larda ve 2000'lerde çocuk olmanın tadı muazzamdı.

Aşağıdaki resimler geçmişten size ufak bir göz kırpacaktır. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tüm ihtişamıyla 90'ların ve sonrasının tadını çıkarın.

RENGARENK BİLYELER

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O ZAMANLAR EN İLGİNÇ EV SÜSÜ

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KIZILÖTESİ İLE AZ PAYLAŞIM YAPMADIK!

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BİLGİSAYARDAKİ EĞLENCELERİMİZ

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ARABA KARTLARI

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EN İYİ ÇİZGİ FİLM BU GÖRSELLE BAŞLARDI

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TELEFONLARDAKİ OYUNLAR

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LEGOLAR

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OLMAZSA OLMAZ OYUNLAR

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HANGİMİZ BUNDAN ALMADIK Kİ!

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FOSFORLU KALEMLER

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HER ŞEYİ DEĞERLENDİREN BİR NESİLDİK!

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HEPİMİZİN ALMAK İSTEDİĞİ O TELEFON!

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OLMAZSA OLMAZ POKEMON!

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DENGEYİ BÖYLE ÖĞRENDİK

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EN MEŞHUR ZAYIFLAMA ALETİ!

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ANKESÖRLÜ TELEFONLAR

tel

KIZLAR BUNU BİLİR! SAÇLARI TOST YAPALIM...

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UNUTULMAZ ÇİZGİ FİLMLER

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BİR ARA SAÇTA MODA BUYDU!

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Anahtar Kelimeler:
90'lar çocukluk ilginç haberler

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