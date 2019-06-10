Size çocukluğunuzla ilgili tüm nostaljik hisleri verecek şeyler!

İnternetin düzenli olarak kullanılmasıyla birlikte tabi ki bu doğallıklardan ve ufak mutluluklardan kopuldu. İnternet hakkında pek bir şey bilmiyorken, her şey biraz daha renkli görünüyordu. Her şeye rağmen 90'larda ve 2000'lerde çocuk olmanın tadı muazzamdı.

Aşağıdaki resimler geçmişten size ufak bir göz kırpacaktır. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tüm ihtişamıyla 90'ların ve sonrasının tadını çıkarın.

RENGARENK BİLYELER

O ZAMANLAR EN İLGİNÇ EV SÜSÜ

KIZILÖTESİ İLE AZ PAYLAŞIM YAPMADIK!

BİLGİSAYARDAKİ EĞLENCELERİMİZ

ARABA KARTLARI

EN İYİ ÇİZGİ FİLM BU GÖRSELLE BAŞLARDI

TELEFONLARDAKİ OYUNLAR

LEGOLAR

OLMAZSA OLMAZ OYUNLAR

HANGİMİZ BUNDAN ALMADIK Kİ!

FOSFORLU KALEMLER

HER ŞEYİ DEĞERLENDİREN BİR NESİLDİK!

HEPİMİZİN ALMAK İSTEDİĞİ O TELEFON!

OLMAZSA OLMAZ POKEMON!

DENGEYİ BÖYLE ÖĞRENDİK

EN MEŞHUR ZAYIFLAMA ALETİ!

ANKESÖRLÜ TELEFONLAR

KIZLAR BUNU BİLİR! SAÇLARI TOST YAPALIM...

UNUTULMAZ ÇİZGİ FİLMLER

BİR ARA SAÇTA MODA BUYDU!





