Skandal: Katliamı az buldu!

İsrail'deki aşırı sağcı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda şehit olan Filistinli sayısını az buldu.
Filistinlilere karşı yürüttüğü nefret söylemiyle önce çıkan Smotrich, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun cumartesi ve pazar günleri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 700 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini kaydetti.
Smotrich, "Gazze'deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi (İsrail'e atılan her roket için bir) ve Hamas'a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı. Böylece Hamas'ın kendisini toparlaması yıllarca alabilir ve bir daha İsrail'e saldırmadan önce iyi düşünürdü." ifadelerini kullandı.
İSRAİL GAZZE'DE 350 NOKTAYI VURDU
Öte yandan İsrail ordusu Gazze'ye düzenlenen son saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 350 hedefin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada ayrıca Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına 690 roket attığı ifade edildi.
ŞEHİT SAYISI 25'E YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dün ve önceki gün bölgeye düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile iki bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.
Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de biri Filistin asıllı 4 kişi ölmüştü.
Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.
GERGİNLİK TIRMANDI
Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.
Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.
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