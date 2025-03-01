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  4. Skandal olay! Engelli oldukları için restorandan geri çevrildiler: "Diğer müşterileri rahatsız oluyor"

Skandal olay! Engelli oldukları için restorandan geri çevrildiler: "Diğer müşterileri rahatsız oluyor"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 13:54
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İki engelli arkadaş, restoran sahibinin 'yemek yiyemeyecek kadar hasta' olduklarını söyleyerek servis yapmayı reddetmesiyle şok oldu. Olay sonrası özür dileyen işletme sahibi, "Diğer müşterileri rahatsız ettikleri" iddiasıyla da onları geri çevirdiğini açıkladı.

Skandal olay! Engelli oldukları için restorandan geri çevrildiler: "Diğer müşterileri rahatsız oluyor"

İki engelli arkadaş, Hint yemeği yemek için gittikleri restoranta gördükleri muamele üzerine şaşkına döndü. Restoran sahibi 'yemek yiyemeyecek kadar hasta' göründükleri gerekçesiyle iki arkadaşa masa vermedi. Bununla da kalmadı, Rhys Bowler ve Skye Jordan, diğer müşterileri rahatsız ettikleri iddiasıyla restorandan geri çevrildi.

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Güney Galler'deki Barry kentindeki restoranının sahibi, çiftin durumunun kötü olduğunu düşündüğü gerekçesiyle onlara servis vermeyi reddettiğini kabul etti ve sonrasında özür diledi.

"İYİ OLUP OLMADIĞIMA KARAR VERECEK OLAN KİM?"

36 yaşındaki Rhys, "O bir doktor değil ki, benim gerçekten keyif aldığım bir şey olan Hint yemeği yiyebilecek kadar iyi olup olmadığıma karar verecek olan kim? Özellikle diğer müşterileri suçlamaya çalışması çok utanç vericiydi." diyerek isyan etti.

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Rhys ve Skye, işletme sahibinin kendilerine paket servisi teklif ettiğini söyledi. Olayı duyan masadaki müşteriler ise şikayetleri yalanlayarak mekanı terk ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
restoran engelli hint yemek
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