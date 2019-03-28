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Skoda çareyi yeni bir fabrika kurmakta buldu!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 28.03.2019 08:08 | Son Güncelleme

Skoda, önümüzdeki yıllarda Doğu Avrupa’da yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. Türkiye ise yeni fabrikanın yeri konusunda Çek otomobil üreticisine en yakın seçeneklerden biri. İşte detaylar.

Skoda çareyi yeni bir fabrika kurmakta buldu!

Volkswagen Group’un Çek markası Skoda, Avrupa’da hızla büyümeye devam ediyor. Son dönemde rağbetin arttığı bu marka, mevcut fabrikaları ile üretime yetişemez oldu. Markanın sadece Çek Cumhuriyeti’ndeki iki fabrikası; Mlada Boleslav ve Kanvasiny tüm yıl tam kapasite çalışarak 2018’de 900.000’e yakın araç üretti. Bu üretim her ne kadar Almanya’daki fabrikalar tarafından desteklense de Skoda, üretim darboğazına girmekten kurtulamadı. Bu yıl itibariyle gelen talebi karşılayamayacak duruma geldi.

Volkswagen, bu yıl Passat’ın üretimini Emden’den Kanvasiny’e devretti. Markanın mevcut mevcut kompakt hatchback’i Rapid’in yerine geçen Scala ve yeni crossover SUV modeli Kamiq üretim sırası bekliyor.

Çek otomobil üreticisi kendi modelleri ve Volkswagen Group’daki diğer markaların modellerini üretmek amacıyla Doğu Avrupa’da yeni bir yüksek kapasiteli fabrika kurmaya karar verdi. Bu karar, 20 Mart’ta şirketin yıllık medya konferansında bizzat şirketin CEO’su Bernhard Maier tarafından açıklandı.

Maier, konferanstaki açıklamasında, “Önümüzdeki yıllarda Doğu Avrupa’da kurulacak yeni Skoda fabrikası Çek Cumhuriyeti’ndeki Kvansiny fabrikamız ile aynı büyüklükte olacak ve başlangıçta yıllık 350 bin araçlık bir kapasitesi ile üretime başlayacak. Üretimin yetersiz kalması durumuna karşı tedbir olarak kurulacak ikinci bir ek tesis ile fabrika, yıllık 700 bin araca kadar üretim inisiyatifine sahip olacak.

Skoda Karoq ve SEAT Ateca kompakt crossover SUV’leri üretecek olan yeni fabrika, en geç 2022’nin sonu veya 2023’ün başında açılacak. Fabrikanın yeri ile ilgili araştırmalar ise halen devam ediyor. Şirketin patronunun açıklamasına göre yeni fabrikanın kurulabileceği potansiyel yerler dörtten ikiye kadar indirildi. Bu büyük yatırımda finale kalan iki ülkenin ismi henüz resmi olarak açıklanmasa da tüm raporlar son iki adayın Sırbistan ve Türkiye olduğunu gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen passat

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