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Slavko Vincic düdüğü çaldı, Süper Lig tarihinde tam 55 yıl sonra bir ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 20:07
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Süper Lig tarihi için de ayrı bir anlam ifade ediyor. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı karşılaşmayı 55 yıl sonra ilk kez yabancı bir hakem yönetti. İşte detaylar...

Slavko Vincic düdüğü çaldı, Süper Lig tarihinde tam 55 yıl sonra bir ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun kararıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesine karar verilmişti. Riva'da Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın açıklaması yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Derbinin hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak" ifadelerini kullanarak, maçı yabancı bir hakemin yöneteceğini duyurmuştu.

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20:00 23'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

55 YIL SONRA BİR İLK

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Sonucu merakla beklenen mücadele için 2010 yılından bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alan 45 yaşındaki Slavko Vincic görevlendirilirken Sloven hakem ile tam 55 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Dev karşılaşma saat 20:00 itibarıyla başlarken Vincic, 55 yıl sonra ezeli rekabette düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

1970 YILINDA DÜDÜK ÇALMIŞTI

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Son olarak 26 Nisan 1970 tarihinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Mithatpaşa Stadı'nda 1-0 yendiği maçta yabancı bir hakem görev yapmıştı.

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Hakem son dakika fenerbahçe galatasaray
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