Slovakya'da başbakanı vuran saldırgana 21 yıl hapis cezası

SLOVAKYA’da geçen yıl Başbakan Robert Fico’yu silahlı saldırıyla yaralayan Juraj Cintula, ‘terör saldırısı’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Slovakya Özel Ceza Mahkemesi, 15 Mayıs 2024’te Handlova kasabasında meydana gelen saldırıya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, 72 yaşındaki Juraj Cintula’nın terör saldırısı suçundan suçlu bulunduğunu ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Mahkeme, sanığın yaşını, sabıka kaydının olmamasını ve sağlık durumunu hafifletici neden olarak değerlendirerek ömür boyu hapis cezası yerine 21 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık ifadesinde, Başbakan Robert Fico’yu öldürmek istemediğini, ancak Slovakya’nın ‘özgürlüğüne ve kültürüne zarar verdiğini düşündüğü politikalarını’ engellemek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Cintula’nın kararı temyiz edeceği bildirildi. Cintula, geçen yıl Başbakan Fico’nun halka selam verdiği sırada, yaklaşık bir metreden 5 el ateş açmıştı. Fico, karnından ağır, kalçasından, elinden ve ayağından da hafif şekilde yaralanmıştı. Başbakan, saldırının ardından aylar süren tedavi sonrasında görevine geri dönmüştü.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

