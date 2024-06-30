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Slovakya İngiltere karşısında da başardı! Çok şaşırtan istatistik... Tüm maçlarda bunu yaptılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 20:11
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2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İngiltere ile Slovakya'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Slovaklar şaşırtan bir istatistiğe imza atmayı başardı. İşte detaylar...

Slovakya İngiltere karşısında da başardı! Çok şaşırtan istatistik... Tüm maçlarda bunu yaptılar

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.

Son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelirken, Slovakya rakibi karşısında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 90+5'
İngiltere İngiltere
0 - 1
Slovakya Slovakya

GELENEĞİ SÜRDÜRDÜLER

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Slovak oyuncular İngilizler karşısında mücadelenin 25. dakikasında Ivan Schranz ile öne geçerken, Avrupa Şampiyonası gruplarında oynadığı son 3 maçın da ilk yarısında öne geçme geleneğini sürdürdü.

Slovakya'nın grup aşamasından bu yana attığı 4 golün üçünü atan Schranz bu maçı da boş geçmemiş oldu.

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İngiltere Slovakya son dakika
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