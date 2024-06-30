Slovakya İngiltere karşısında da başardı! Çok şaşırtan istatistik... Tüm maçlarda bunu yaptılar

2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.
Son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelirken, Slovakya rakibi karşısında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Slovak oyuncular İngilizler karşısında mücadelenin 25. dakikasında Ivan Schranz ile öne geçerken, Avrupa Şampiyonası gruplarında oynadığı son 3 maçın da ilk yarısında öne geçme geleneğini sürdürdü.
Slovakya'nın grup aşamasından bu yana attığı 4 golün üçünü atan Schranz bu maçı da boş geçmemiş oldu.