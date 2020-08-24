SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.08.2020 23:20 | Son Güncelleme

Takımlarında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi Priştine, iptal edilen eleme maçlarını hükmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.

Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.

Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Acun'un takımı 1,93'lük dev forveti transfer ettiAcun'un takımı 1,93'lük dev forveti transfer etti
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Robben 36 yaşında sahalara döndü
Robben 36 yaşında sahalara döndü
Beşiktaş'ın rakibi PAOK, Stoch'un sözleşmesini feshediyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'ta flaş ayrılık
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı 1,93'lük dev forveti transfer etti
Arsene Wenger, seçimini yaptı! Hollanda...
Arsene Wenger, seçimini yaptı!
Kostas Mitroglou istenmeyen adam ilan edildi!
İstenmeyen adam ilan edildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.