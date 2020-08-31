Slyvester Stallone duyurdu: Rocky 4 özel versiyonuyla yeniden sinemalarda

Modası geçmeyen kült yapımlardan olan Rocky serisi, 45’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Slyvester Stallone’nin başrolünü üstlendiği serinin en sevilen ve en çok izlenen halkası olan 4’üncü film sinemalarda yeniden vizyona girerek hayranlarıyla buluşacak. Rocky Balboa ve arkadaşının ölümüne sebep olan Ivan Drago'nun nefes kesen mücadelesinin yeniden vizyona gireceği haberini müjdeleyen ise Slyvester Stallone oldu.

Filmin yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan efsanevi aktör Sylvester Stallone, filmin etkileyici bir çizimiyle birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımında, "35. yıl dönümü için, Rocky 4 yeni bir yönetmen kesitiyle geliyor. Şimdiye kadar harika görünüyor. Oldukça duygulu. Bu fırsat için teşekkürler MGM Entertainment." dedi.

1985 yılında çekilen ve gösterime giren film büyük bir başarıydı ve izleyicileri Sovyetler'in ödüllü boksörü Ivan Drago'yu oynayan Dolph Lundgren'le tanıştırdı. Stallone, herhangi bir ek ayrıntı sunmadı, ancak paylaşım sosyal medyayı heyecanlandırmak ve hareketlendirmek için yeterliydi. Paylaşımın ardından bir süre Rocky IV sosyal medyada trend oldu ve hakkında binlerce post atıldı.



