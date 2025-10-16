Mynet Trend

Smoothie bardağı 40 yıllık cinayeti çözdü! Gerçek bakın nasıl ortaya çıktı

ABD’nin New York eyaletinde, 1984 yılında 16 yaşındaki Theresa Fusco isimli genç kız, vahşice öldürülmüştü. Tecavüze uğrayan Fusco'nun katili 40 yıl sonra bulundu. Smoothie içerken kullandığı bardak ve pipet katili ele verdi.

ABD’nin New York eyaletinde, 1984 yılında 16 yaşındaki Theresa Fusco’nun tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle ilgili dosya 40 yıl sonra çözüldü.

6 yaşındayken önce tecavüze uğrayıp sonra boğularak öldürülen Theresa Fusco’nun katili o günden bugüne aranmıştı fakat yıllarca bulunamadı. Suçsuz olan 3 kişi ise yıllarca cezaevinde kaldı. Olayla ilgili olarak John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut isimli üç erkek, 1986’da cinayet ve tecavüz suçlarından mahkûm edilmişti.

40 YIL SONRA SIR ÇÖZÜLDÜ

Yeni DNA incelemesi, olay yerinden alınan örneklerin Bilodeau’nun genetik profiliyle birebir uyuştuğunu ortaya koydu. Şüpheli geçen yıl Suffolk County’de bir kafede smoothie içerken kullandığı bardak ve pipet atıklarından DNA örneği alındı. Bu örnek, 1984’te Fusco’nun bedeninden alınan DNA ile eşleşti.

Bilodeau, “tecavüz sırasında işlenen ikinci derece cinayet” suçlamasından yargılandı ve suçunu kabul etmedi. Theresa Fusco, 10 Kasım 1984 gecesi çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

