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Snapdragon 865 performans testi sonuçları yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

AnTuTu, Geekbench ve PCMark 2.0 testlerinden bakalım SD 865 kaç puan almış?

Snapdragon 865 performans testi sonuçları yayınlandı

Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 865 yonga seti, geçtiğimiz günlerde Geekbench performans testi sonuçları ile hayal kırıklığı yaratmıştı. iPhone 11 modellerindeki Apple A13 yonga setini geçmeyi başaramayan SD 865, bugün diğer performans testlerine tabi tutuldu.

AnTuTu, PCMark 2.0, GFXBench ve AndroBench performans testlerinde görünen SD 865, Apple A13 kadar güçlü olduğunun sinyallerini veriyor.

2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi Android telefonları besleyecek olan SD 865, AnTuTu testinden 544.666 puan alarak iPhone 11’in işlemcisini geçmeyi başarıyor. Apple A13 yonga seti bu testten ise 512.038 puan almayı başarmıştı.
Geekbench 5.0 performans testinde ise tek çekirdek bölümünden 934 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3419 puan alan SD 865 yonga seti, Apple A13 ile kafa kafaya bir performans sergiliyor.

Snapdragon-865

Yeni nesil yonga setimiz PCMark 2.0 testinden 12215 puan almayı başarıyor. SD 865; GFXBench Tessellation Offscreen bölümünden 137 fps, GFXBench 1080p ALU 2 Offscreen bölümünden 200 fps, GFXBench 1080p Driver. Overhead 2 Offscreen bölümünden 125 fps ve AndroBench Sequential Read speed testinden 1447.69 MB/s değerleri almayı başarıyor.

SNAPDRAGON 865 YONGA SETİNİN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 865 yonga setinde; 1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 2 X 2.4 GHz Kryo 585 + 4 x  1.8 GHz Kryo 385 çekirdeği yer alıyor. Bu işlemcilerden Kryo 385 tüm performansı tek başına yüklüyor diyebiliriz. GPU tarafında Adreno 650 GPU‘ya yer veren Qualcomm, QHD+ çözünürlükte 144 Hz’e kadar destek veriyor.

Spectra 480 ISP sayesinde tek kamera kurulumunda 200 Megapiksel çözünürlüğe kadar destek veren bu yonga seti, çift kamera da ise 25 Megapiksel çözünürlüğe kadar destek veriyor.

SD 865 ile birlikte 4K çözünürlüğünde 120 FPS hızında videolar da çekmek mümkün hala geliyor. Ayrıca bu yonga seti 5Gmodemi ile 5G indirme hızında 7.5 Gbps‘ye ve LTE indirme hızında ise 2.5 Gbps‘ye kadar ulaşabiliyor.

Snapdragon 865 performans testini buradan izleyebilirsiniz

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snapdragon 865 performans testi

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