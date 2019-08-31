Snapfire ve Void Spirit adlı yeni iki kahraman büyük merak uyandırdı

Snapfire ve Void Spirit olan iki kahraman Eylül ayı içerisinde gelecek kapsamlı bir patch ile oyuna dahil edilecekler.

Dota 2 The International 2019 turnuvasında toplam 34,328,809 dolar dağıtıldı.Ödülü Avrupa merkezli OG takımı finalde Team Liquid’i 3-1’lik seri sonucu kazanmasını bilmişti. OG takımı şampiyona ödülü olarak 15,619,608 doların sahibi olurken, ikinci olan Team Liquid ise 4,462,745 doların sahibi olmuştu. Şampiyona eğlenceli vakitlere sahne olurken ayrıca turnuvada en iyilerin olduğu All star maçı da düzenlendi. Tüm bunların yanında birçok oyuncunun beklediği spirit ailesinin dördüncü kahramanı olan Void Spirit tanıtıldı. Süpriz kahraman ise büyük ihtimalle destek rolüne bürünecek Snapfire oldu. İki kahramanda Eylül ayı içerisinde oyuna eklenmesi bekleniyor.

OnePlus 7T özellikleri sızdı!



