Noa Lang transferi için Galatasaray'dan sürpriz hamle: Sneijder'den öneri geldi!

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang için girişimlere başladı. Transferde sürpriz gelişmeler bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Napoli'nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile yakından ilgileniyor. Teknik direktörün de onayını alan bu transfer hamlesi, camiada büyük heyecan yarattı.

CİMBOM DEVREYE GİRDİ!

Corriere dello Sport'un haberine göre; Noa Lang, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Öte yandan Il Mattino’nun haberine göre, yalnızca 6 ay önce Napoli kadrosuna katılan Hollandalı futbolcunun kış transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılıların ise son saatlerde Noa Lang için devreye girdiği ifade edildi.

WESLEY SNEIJDER İDDİASI GÜNDEM OLDU...

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın iddiasına göre; "Noa Lang'ı Galatasaray'a Wesley Sneijder önerdi."

OSIMHEN TRANSFERİ ARAYI YUMUŞATTI!

Galatasaray yönetiminin, Napoli ile olan iyi ilişkileri bu transferde önemli bir avantaj olarak görülüyor. İki kulüp arasında daha önce yapılan Victor Osimhen transferi de olumlu sonuçlar alınmıştı. Noa Lang'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve transfer görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

26 yaşındaki Hollandalı oyuncu, hızı, tekniği ve gol yeteneğiyle tanınıyor. Napoli'ye transfer olmadan önce PSV'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Lang, İtalyan ekibinde de zaman zaman önemli katkılar sağladı. Ancak düzenli olarak ilk 11'de forma giyememesi, oyuncunun ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

OKAN BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR...

Galatasaray'ın Noa Lang transferini gerçekleştirmesi halinde, hücum hattı daha da güçlenecek ve şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edilecek. Teknik direktörün, Lang'ı farklı pozisyonlarda değerlendirebileceği ve oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayabileceği düşünülüyor.

SPORTİF DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ise oyuncunun durumuyla ilgili İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Farklı bir ligden geldi, adaptasyon süreci biraz zaman aldı. Zaman zaman iyi performanslar sergiledi ancak beklentimiz daha yüksek. Şu an için kesin bir kararımız yok" diye konuştu.