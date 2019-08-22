Sniper Ghost Warrior Contracts 22 Kasım’da piyasaya çıkıyor

Yeni yayınlanan trailer’da da oyunun daha önce oyunlarda görülmeyen “Black Gold” ismli bir bölgede geçtiği anlaşılıyor. Bölgenin, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden hayali bir ülkeyi temsil ettiği de dikkat çekiyor.
Tamamen Open World olarak tasarlanan yeni oyunda, oyuncular bölgedeki yerel halktan ve NPC’lerden “contract” adı ile görev alabiliyor.
Oyun için son derece detaylı 25 ana contract hazırlandığı vurgulanıyor. Ayrıca, sayısız yan görevler de bulunuyor. Oyuncu yeni oyunda drone ile keşif yaparak bölgeyi tanıma ve düşmanları tespit etme imkanına da sahip olacak.
Oyun hakkında yayınlanan son trailer’ı buradan izleyebilirsiniz
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