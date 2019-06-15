Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Sniper Ghost Warrior Contracts’ta serinin diğer oyunlarında da olduğu gibi kiralık bir katili kontrol edeceğiz. Elbette burada Hitman oyunlarındaki gibi bir kiralık katilden söz etmiyoruz. Diğer Sniper Ghost Warrior oyunlarında da olduğu gibi, nişancı tüfeğimizi alarak hedeflerimizi birer birer ortadan kaldıracağız.

Elbette oyunda salt bir aksiyon olmayacak. Öncelikli olarak hedefimizi avlamak için sağlam bir plan ve stratejiye ihtiyacımız var. Eğer herşey yolunda giderse, hedefimizi öldürerek kontratımızdaki ücreti alabileceğiz. Bu ücretle de silahımız üzerinde önemli yükseltmeler yapabileceğiz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan yapım bu yıl içerisinde raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz oyun için yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.

