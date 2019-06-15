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Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

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TEKNOLOJİ  | 15.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Sniper Ghost Warriror uzun bir aranın ardından yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. E3 2019 öncesinde duyurulan Sniper Ghost Warrior Contracts için ilk önemli bilgiler etkinlik dahilinde ortaya çıktı.

Sniper Ghost Warriror için 11 dakika oynanış videosu paylaşıldı

Sniper Ghost Warrior Contracts’ta serinin diğer oyunlarında da olduğu gibi kiralık bir katili kontrol edeceğiz. Elbette burada Hitman oyunlarındaki gibi bir kiralık katilden söz etmiyoruz. Diğer Sniper Ghost Warrior oyunlarında da olduğu gibi, nişancı tüfeğimizi alarak hedeflerimizi birer birer ortadan kaldıracağız.

Elbette oyunda salt bir aksiyon olmayacak. Öncelikli olarak hedefimizi avlamak için sağlam bir plan ve stratejiye ihtiyacımız var. Eğer herşey yolunda giderse, hedefimizi öldürerek kontratımızdaki ücreti alabileceğiz. Bu ücretle de silahımız üzerinde önemli yükseltmeler yapabileceğiz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak olan yapım bu yıl içerisinde raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz oyun için yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.

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Sniper Ghost Warriror Sniper Ghost Warriror video

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