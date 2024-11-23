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Sobada ekmek tarifi: Sobada ekmek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 18:15
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Sobada ekmek tarifimiz tam size göre. Siz de bu tarifle kendi ekmeğinizi kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. Böylece gönül rahatlığı ile her öğünde kendi yaptığınız ekmekleri tüketebilirsiniz.

Sobada ekmek tarifi: Sobada ekmek nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 14
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 328kal

Sobada ekmek tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de bu tarifle ve malzemeleri kullanarak kendi ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Daha fazla miktarda malzemeyle daha çok sayıda ekmek de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 bardak su
  • 2 bardak süt
  • 1 paket yaş maya
  • 2 kaşık şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı yağ
  • Alabildiği kadar un

TARİF

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Elde ettiğiniz hafif yumuşak hamuru köşede üzerini kapatarak yarım saat dinlendirin.
  • Sobada kontrollü olarak pişirin.
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