Sobada ekmek tarifi: Sobada ekmek nasıl yapılır?

Sobada ekmek tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de bu tarifle ve malzemeleri kullanarak kendi ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Daha fazla miktarda malzemeyle daha çok sayıda ekmek de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 3 bardak su

2 bardak süt

1 paket yaş maya

2 kaşık şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı yağ

Alabildiği kadar un