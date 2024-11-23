Sobada ekmek tarifi: Sobada ekmek nasıl yapılır?

Sobada ekmek tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de bu tarifle ve malzemeleri kullanarak kendi ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz. Daha fazla miktarda malzemeyle daha çok sayıda ekmek de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
3 bardak su
2 bardak süt
1 paket yaş maya
2 kaşık şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı yağ
Alabildiği kadar un
TARİF
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
Elde ettiğiniz hafif yumuşak hamuru köşede üzerini kapatarak yarım saat dinlendirin.
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