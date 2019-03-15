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Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı... O anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 10:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sobayı tutuşturmak isteyen bir kişi alev alev yandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda alevler arasındaki şahıs, hortumla söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galeride bulunan ve sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Ö, sobaya sıvı yanıcı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca panikle Ahmet Ö, elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere sıçrayan Ahmet Ö., alev topuna döndü.

HORTUM TUTARAK ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Olay esnasında Ahmet Ö'nün yanında bulunan Mahmut T'nin de üzerine alevler sıçradı. Panikle koşturan şahıslardan önce Ahmet Ö, sonra da Mahmut T. kendisini dışarı atmayı başardı. Yanan iki şahıs da kıyafetlerini çıkararak, alevlerden kurtulmaya çalışırken, iş yeri sahibi Mustafa T ise, iş yeri önündeki hortum ile Ahmet Ö'ye su sıkarak, alevleri söndürdü. Mustafa T, elindeki hortum ile daha sonra ise alevlerden etkilenen oğluna su sıktı.

Olayda yanıklar oluşan Ahmet Ö hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı hafif yanıklarla taburcu edilen Mahmut T ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Saniye saniye kamera görüntülerine yansıyan olay nedeniyle iş yerinde ise hasar oluştuğu öğrenildi. (İHA)

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gaziantep Yanma soba alev

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