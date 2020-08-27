Sofia Richie eski sevgilisine nispet yapıyor! 'Keyfim yerinde' tatili

Geçtiğimiz haftalarda Scott Disick ile yollarını ayıran model Sofia Richie, arkadaşları ile birlikte Meksika'nın ünlü tatil beldesi Cabo San Lucas'ta görüntülendi.

Richie, ayrılık sonrası çıktığı seyahatte kız arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. Önce bir yat gezisine çıkan grup, daha sonra kaldıkları villada görüntülendi.



Aynı zamanda 24 Ağustos'ta 22 yaşına basan model, o günden beri doğum gününü yat gezileri, havuz partileri ve gece eğlenceleriyle kutluyor.

Sık sık şakalaşan grubun ilginç hareketleri dikkat çekti. Genç model arkadaşlarıyla vakit geçirip 'iyiyim' mesajı verdi.

Sofia Richie'ye hayranları yaptığı paylaşımları nispet olarak yorumladı. Sofia geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle barışmak için adım atmış ama Scott Disick barışmaya yanaşmamıştı.



Alkol ve seks bağımlısı olan eski sevgilinin sık sık terapi için hastaneye yatması ilişkiyi epey yıpratmıştı. Disick artık çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek için ilişkiyi sürdürmek istemedi.



1980'li yıllara 'Hello' adlı şarkısıyla damga vuran daha sonra da birçok unutulmaz şarkıya imzasını atan Lionel Richie, kızının Scott Disick ile ilişki yaşamasına onay vermemişti.



