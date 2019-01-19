Sofiane Feghouli'ye 1 değil, tam 3 teklif!

Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek adına yapılan transfer çalışmalarında gecikme yaşanırken, takımdaki isimler için ise ardı ardında teklifler gelmeye devam ediyor.

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın ardından uzun süre gündemi meşgul eden Younes Belhanda Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından takımda kalırken, Arap takımları bu sefer de Sofiane Feghouli'nin peşine düştü.

3 ARAP KULÜBÜNDEN TEKLİF

Suudi Arabistan basınında yer alan son dakika haberlerine göre Garry Rodrigues'in gittiği Al Ittihad, Emre Çolak'ın formasını giydiği Al Wehda ve Bafetimbi Gomis'in oynadığı Al Hilal kulüpleri, Sofiane Feghouli için temasa geçti.

Oyuncunun menajeri ile görüşen 3 kulübün, 7 milyon Euro civarında tekliflerde bulunduğu ve Galatasaray'ın cevabını beklemeye başladığı da vurgulandı. (SPORX)

