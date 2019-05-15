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Sofrada ekmekle uyuklayan çocuk, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da ailesinin sahur yaptığı sırada masada kucağında ekmekle uyuklarken görüntüleri çekilen Abdulsamed (4), sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Elazığ'da yaşayan Abdulsamed, ailesi sahur yaptığı sırada, ekmeğe sarılarak uyuklamaya başladı.

Abdulsamed'in ekmeğe sarılarak uyuklama anı, ailesi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Çocuğun ekmekle uykuya direnmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ sahur Çocuk sosyal medya

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