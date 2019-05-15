Sofrada ekmekle uyuklayan çocuk, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Elazığ'da yaşayan Abdulsamed, ailesi sahur yaptığı sırada, ekmeğe sarılarak uyuklamaya başladı.
Abdulsamed'in ekmeğe sarılarak uyuklama anı, ailesi tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Çocuğun ekmekle uykuya direnmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip, paylaşıldı.
(DHA)
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