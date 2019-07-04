YEMEK

Sofralara sağlık ve lezzet taşıyan 6 zeytinyağlı yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Bolca lezzet ve sağlık vadeden zeytinyağlı tarifler, özellikle yaz mevsiminin en ideal yemeklerinden oluyor. Keyifli bir öğün geçirmek istiyorsanız bu 6 tariften birini tercih edebilirsiniz dostlar.

Sofralara sağlık ve lezzet taşıyan 6 zeytinyağlı yemek

Bu yemekleri görür görmez karnınızın zil çalacağını iddia ediyoruz :) Tadından önce görüntü ve kokusuyla kendine çeken lezzetler, sofralarınızı da süsleyecek...

Zeytinyağlı yaprak sarması

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Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri! Belki de ülkede hemen hemen herkesin ortak sevdiği nadir yemeklerden biridir kendileri :) Bünyeye serotonin salgıladığını bile düşünüyoruz sevgili okur. Destansı lezzetinin tarifini bir de bizden deneyin.

Zeytinyağlı kabak sarma

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Yaz akşamlarına yakışan bir tarifle tanıştıralım sizi. Diğer sarmalara göre yapımı çok daha kolay, lezzeti ise şahane! Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı patlıcan yemeği

patlıcan
Yaz mevsimi patlıcan tutkunları için ayrı güzel geçer. En tazesini, en lezzetlisini bulabileceğiniz bu dönemde bir harika tarif bizden geliyor. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde keyifli bir akşam yemeğine imza atabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı enginarlı bezelye

zeytinyağlı
Yaz mevsiminin en güzel sebzeleri bir tabakta buluşuyor, ortaya adeta şaheser çıkıyor. Enginar sevenlerin favorisi olacak tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı biber dolması

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Türk mutfağının klasiklerinden biri olsa da biz hiçbir zaman ona burun kıvıramıyoruz. Eminiz siz de bu lezzeti pek seviyorsunuz. Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı havuç

havuç

Zeytinyağlı yemeklere bayılıyoruz! Böyle sağlıklı, böyle güzel tarifleri hep masamızda görelim diye: Zeytinyağlı havuç tarifi.


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