Sofralara sağlık ve lezzet taşıyan 6 zeytinyağlı yemek

Bu yemekleri görür görmez karnınızın zil çalacağını iddia ediyoruz :) Tadından önce görüntü ve kokusuyla kendine çeken lezzetler, sofralarınızı da süsleyecek...

Zeytinyağlı yaprak sarması



Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri! Belki de ülkede hemen hemen herkesin ortak sevdiği nadir yemeklerden biridir kendileri :) Bünyeye serotonin salgıladığını bile düşünüyoruz sevgili okur. Destansı lezzetinin tarifini bir de bizden deneyin.

Zeytinyağlı kabak sarma



Yaz akşamlarına yakışan bir tarifle tanıştıralım sizi. Diğer sarmalara göre yapımı çok daha kolay, lezzeti ise şahane! Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı patlıcan yemeği



Yaz mevsimi patlıcan tutkunları için ayrı güzel geçer. En tazesini, en lezzetlisini bulabileceğiniz bu dönemde bir harika tarif bizden geliyor. Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif sayesinde keyifli bir akşam yemeğine imza atabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Zeytinyağlı enginarlı bezelye



Yaz mevsiminin en güzel sebzeleri bir tabakta buluşuyor, ortaya adeta şaheser çıkıyor. Enginar sevenlerin favorisi olacak tarifin detayları için tıklayın.