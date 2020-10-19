Sofralardaki yerini almaya başladı! Lahana turşusu bakın en çok neye fayda sağlıyor

Yüksek besin değeri sayesinde lahana turşusu kış aylarında yemeklerin en lezzetli ve sağlıklı yancısıdır. İyi bir lif kaynağıdır. A, B, C ve K vitaminleri içerir. Yemeklerin yanında afiyetle yediğinizde beyin sağlığından kansere karşı koruma sağlar.

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Potasyum, magnezyum ve flavonoidler açısından zengin olan lahana; kalp hastalıkları riskini azaltır. Lif kaynağı olan lahana, kan damarlarındaki tehlikeli kolesterolü yok eder. Vücudu kardiyovasküler hastalıklara karşı korur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Fermente bir yiyecek olan lahana turşusu, laktik asit ve probiyotik bakteriler açısından zengindir. Sindirim sisteminin dengelenmesini sağlar. Mide ülseri ve kolon kanserini önler.

KEMİK ERİMESİNİN ÖNÜNE GEÇER

Lahana içinde bulunan mineraller, osteoporoza karşı koruma sağlar. İçerdiği K vitamini ve magnezyum, kemikleri güçlendirir.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Lahana turşusu içinde yer alan B6 vitamin bileşikleri, beyin ve sinirlerin düzgün işlemesine yardımcı olur. Düzenli olarak turşuyu tüketmek ise beyin sağlığını korur ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCIDIR

Lahana turşusunda kanser hücrelerini önlemeye yardımcı olan izotiosiyanat isimli bileşikler bulunur. Turşuda bulunan antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve vücuda adeta kalkan olur. Kanser riskini azaltmak için düzenli olarak tüketimi tavsiye edilir.



