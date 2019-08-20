Sofraları şölene dönüştürecek 5 biberli tarif

İster kahvaltıya, isterseniz de dilediğiniz yemeğe ekleyerek onunla harika tatlar ortaya koyabilirsiniz. Hatta kendisi başlı başına bir şaheserdir. İşte joker sebze olan biberle hazırlayabileceğiniz 5 enfes lezzet;

KAPYA BİBER SOSLU MAKARNA



Kapya biberin lezzeti bir başkadır. Kendisi özellikle sos yapımında kullanılan bir biber türüdür. Biz de bu sefer kendilerini makarnayla birleştirdik, tadına doyamadık. Hem pratik hem de çok leziz olan bu tarifi denemek isteyenler için detaylarını bırakıyoruz, buyursunlar.

KIRMIZI BİBERLİ PEYNİRLİ TAVUK



Peynirle tavuğun uyumu muazzam. Bu ikiliye bir de tavuk eklenince tadından yenmez oldu. Kırmızı biberli peynirli tavuk tarifi için tıklayın.

ÜÇ BİBERLİ BİFTEK



Rengarenk biberleriyle bu tarifimiz önce göz doyuruyor! Hem görüntüsü hem de lezzetiyle bayram ettiren tarifimizin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

BİBERLİ PEYNİR CİPSİ



Bu acı biberli kıtırlarla keyif yapmaya ne dersiniz? Klasik cipslerden sıkılanlar için enfes lezzetli biber cips tarifi geliyor, buyursunlar.

DEREOTLU VE BİBERLİ POĞAÇA



Daha önce denemeyenler gerçekten bu lezzete bayılacaklar. Kırmızı biberler poğaçaya pek bir yakıştı. Tarifin detayları için tıklayın.

